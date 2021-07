PS5 : les problèmes de stocks sont la « priorité absolue » de SIE, mais la situation va encore durer « un certain temps »

Nous approchons doucement, mais sûrement, du premier anniversaire de la PS5 en novembre prochain, et la situation de ses stocks est toujours aussi déplorable. La moindre nouvelle cargaison de console s'écoule en quelques minutes voire seconde en ligne, et il n'est toujours pas possible de commander un exemplaire facilement et sereinement (au contraire de ses jeux et accessoires). Sony Interactive Entertainment nous avait prévenus, la situation pourrait durer jusqu'en 2022.

À l'occasion du passage symbolique du cap des 10 millions de ventes, Jim Ryan est revenu sur ces soucis d'approvisionnement dans les colonnes de Reuters. Il se dit navré de ne pas pouvoir satisfaire tous les joueurs, alors que ses équipes ont manufacturé plus de PS5 que de PS4 sur la même durée. Mais en raison de la crise des semi-conducteurs, il faudra encore « un certain temps avant de pouvoir répondre à toute la demande ».

Nous avons construit plus de PlayStation plus rapidement que jamais auparavant, ce qui me rend heureux. Mais d'un autre côté, il nous reste un certain temps avant de pouvoir répondre à toute la demande, ce qui me fait me sentir mal. Nos partenaires fonctionnent très bien pour nous, mais la pénurie de puces est définitivement un défi que nous relevons tous.

Chez Famitsu, il a déclaré que la résolution de ce problème était la priorité de Sony Interactive Entertainment.

Nous savons qu'il est toujours difficile pour les joueurs d'obtenir la PS5, et nous en sommes vraiment désolés. Il y a des signes que les choses se relâchent un peu, mais nous avons encore beaucoup de travail à faire. Alors que la PS5 a atteint plus de foyers plus rapidement que n'importe laquelle de nos consoles précédentes, nous avons encore beaucoup de travail devant nous, car la demande de PS5 continue de dépasser l'offre. Je veux que les joueurs sachent que même si nous continuons à faire face à des défis uniques à travers le monde qui affectent notre industrie et bien d'autres, l'amélioration des niveaux de stocks reste une priorité absolue pour SIE.

Nous ne sommes donc pas encore prêts de voir les cartons de PlayStation 5 s'empiler dans nos magasins, mais le constructeur fait en revanche tout pour que chaque client potentiel trouve rapidement la solution pour acheter sa console next-gen.