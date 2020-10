PS5 : Sony et Burger King teasent un nouvel évènement

Après avoir disséqué sa nouvelle console sur YouTube en plus de l’avoir fait tester à des stars du web japonaises, Sony Interactive Entertainment ne faiblit pas sur la communication. En effet, un tweet de la célèbre enseigne Burger King laisse paraître un évènement à venir.

Dans une vidéo d’une dizaine de secondes, la mascotte de l’enseigne, Sneak King, apparaît avec un sachet de nourriture. Lors de son ouverture à deux reprises, nous pouvons entendre un bruit qui pourrait faire penser au son de démarrage de la nouvelle interface utilisateur de la future PlayStation 5. La vidéo se conclut sur une date, à savoir le 15 octobre. Sony et Burger King préparent-ils plusieurs choses en même temps ? En plus d’une révélation de l’interface utilisateur tant demandée par les fans, un nouveau jeu Sneak King ferait-il son apparition ? Wait and see... Pour rappel Sneak King est un jeu vidéo d’infiltration sorti en 2006 sur Xbox et Xbox 360.

En attendant, vous pouvez acheter une PlayStation 4 Pro à 359,90 € sur Amazon.