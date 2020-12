PS5 : Sony aimerait s'adapter au nouveau rythme de vie des joueurs grâce à la fonction Activité

Je trouve cette approche assez sympathique, elle permetrait à chacun de trouver une porte d’accès au jeu selon ses envies/besoins du moment…



Pour moi cela poursuit la même idée/concept que lorsque le jeu propose différents réglages (difficulté ou autres) pour s’adapter aux souhaits/besoins des joueurs…



Cela va dans le sens de pouvoir avoir au final un produit qui devient accessible à un plus grand nombre, permet de jouer selon le temps que l’on a/peut y consacrer, en réglant (très facilement) le plus de paramètres possibles du jeu pour faciliter son accès par le joueur…



Réduire (voir supprimer) le temps de chargement grâce au SSD, c’est aussi permettre au joueur d’accéder (plus) rapidement au jeu, et prendre en compte le fait que c’est le temps de « jeu actif » qui compte, pas celui où le joueur regarde un curseur de chargement…



Sony pour moi va dans la bonne direction avec ce type de fonctionnalités, en espérant que les développeurs suivent et proposent ainsi tous des jeux adaptables/personnalisables selon les souhaits/besoins des joueurs…