PS5 : Sony veut rendre la console « aussi facile à utiliser que Netflix » selon Jason Schreier

En fait ce n’est pas assez détaillé ici, mais ce à quoi fait référence (je pense) cette news, c’est le fait que Sony voudrait permettre d’aller plus facilement « dans » un jeu :Ne pas devoir par exemple lancer le jeu (classiquement), mais par exemple directement aller à un endroit précis (niveau, solo) du jeu, accessible dans le Menu de la Console (interface), sans devoir passer par le Menu du jeu.Avec cette fonctionnalité, il serait alors en effet beaucoup plus facile de picorer (jouer que quelques minutes), passer d’un jeu à l’autre, passer d’une vidéo expliquant un passage à justement ce passage dans le jeu (je ne parle pas de Stadia)…Bref, un autre mode (possible) de consommation et d’accès aux jeux…Bon, moi qui suis plutôt dans des (très) longues sessions de jeu, je me sens moins concerné…Mais sur ce plan (de l’accès instantané au jeu), je reconnais que la PS5 me parait (aujourd’hui) mieux placée que la SeX (qui garde toute ma préférence question puissance globale)…