PS5 : un bug pourrait effacer vos jeux sur le PSN, oui encore…

Nous sommes dans une génération où plus en plus de consommateurs craquent pour des versions dématérialisées. Et pour cause, c’est un confort d’avoir ses achats installés dans le disque dur de sa console, nul besoin d’insérer une galette pour s’amuser. Il y a plusieurs mois, quelques possesseurs de la PS5 se sont plaints d’un gros problème lié au PSN : la suppression de jeux achetés sur le PlayStation Store de toutes vos plateformes PlayStation.

C’est un utilisateur de Reddit, dSuds2342, qui rallume la flamme en partageant ses déboires avec la communauté. Qu’est-ce qui s’est passé concrètement ? Selon ses dires, en lançant le jeu Helldivers II, il a eu un message d’erreur (CE-117773-6) lié au PlayStation Plus. Généralement, si vous n’êtes plus abonnés au service ou si les serveurs du PSN rencontrent un souci, ce dernier apparait lorsque vous essayez de jouer en ligne.

Seulement voilà, pour certains, ce fameux CE-117773-6 est fatal et supprimerait l’intégralité de votre bibliothèque virtuelle. dSuds2342 a fait quelques recherches et a tout simplement « restaurer les licences » pour profiter (de nouveaux) de ses achats. Résultat des courses ? Tout a été effacé.



Il met alors en garde les joueurs :

Ma recommandation à tous ceux qui reçoivent ce message d’erreur, en essayant de lancer un titre qui marchait normalement auparavant, serait d’abord d’aller sur Playstation.com et de vérifier votre bibliothèque de jeux. Regardez l'onglet « Achats » et assurez-vous qu'il correspond à votre historique complet des jeux achetés/ajoutés avec le PlayStation Plus. Si quelque chose vous semble incorrect, N'EXÉCUTEZ PAS "Restaurer les licences" VIA VOTRE CONSOLE. Si cela vous arrive, l'historique de vos transactions semblera tout à fait normal, mais votre onglet « Achats » dans votre « Bibliothèque de jeux » sur le site Playstation.com n'affichera que les titres qui ont été ajoutés après que vous ayez été affecté par le bug. Tous les jeux avant que vous ne soyez touché par le bug seront inaccessibles sur console. Si vous essayez de les télécharger, il vous demandera de les racheter/réajouter depuis le PlayStation Plus, mais lorsque vous essayez de le faire, il vous dira que vous possédez déjà le contenu. Les jeux installés concernés par le bug afficheront une icône de cadenas et ne pourront pas être lancés.

En bug ennuyeux, certes, mais qui toucherait une cinquantaine de personnes (sur 54 millions de consoles vendues). La firme, elle, reste silencieuse sur cet incident, donc si vous tombez dessus, le mieux est de contacter PlayStation et d’expliquer votre problème. Par ailleurs, un autre utilisateur précise que son profil aurait été restauré.

