PS5 : quelques tests regroupés en un article afin de vous guider dans vos choix

Cela fait plusieurs mois que la PlayStation 5 a envahi les boutiques du monde entier. Forcément, plusieurs titres, exclusifs à la belle, sont aussi exhibés dans les rayons. Vous venez d’acheter la console et vous ne savez pas quoi acheter ? Eh bien, nous avons regroupé quelques productions que nous avons testées.

Autre point, nous vous conseillons de vous rendre sur « prix.net » (comparateur) afin de trouver un titre à un tarif alléchant, et il y a de quoi succomber... Bref, arrêtons de palabrer et passons la seconde !

Death Stranding Director’s Cut

Note : 19/20

Death Stranding Director’s Cut est un bon portage, avec quelques ajouts visuels plaisants et des temps de chargement rapides. Concernant les nouveaux contenus, il y a à boire et à manger, c’est un peu à nous de faire le tri dans tout cela. Cette nouvelle édition est, selon nous, destinée principalement aux joueurs qui n’ont jamais touché à cette œuvre dantesque qui marque les esprits.

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Note : 19/20

Finalement, ce n'est pas juste un patch pour étirer simplement une image afin d'avoir un rendu adapté à nos écrans du moment, non, Square Enix a retravaillé plusieurs éléments visuels pour amuser et délecter nos petites pupilles. De plus, les 60 fps changent littérairement cette odyssée au point que nous avons l'impression de jouer à un autre jeu.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Note : 19/20

Les développeurs ont exploité à merveille la PS5 pour proposer aux joueurs une production dynamique, électrique et loufoque à la fois. N'ayons pas peur des mots, Ratchet & Clank: Rift Apart est le plus beau jeu de plateforme jamais créé à ce jour. Et si vous n'aimez pas la franchise, laissez-vous tout de même tenter, vous n'allez pas le regretter. À ne surtout pas manquer, sans l'ombre d'un doute.

Demon's Souls

Note : 18/20

La firme rend hommage au bébé de From Software en respectant et modernisant l’œuvre de base. Nous aurions juste aimé mettre la main sur un petit contenu inédit en plus... Quoi qu'il en soit, Demon's Souls est une pièce maîtresse qui accompagne le lancement de la PS5. Nous avons là un petit chef-d’œuvre vidéoludique qui nous fait grincer des dents de plaisir. En conclusion, il n'a jamais été aussi satisfaisant d’être frustré... À ne pas louper !

Nioh Collection

Note : 18/20

Ne tournons pas autour du pot, Nioh Collection est un bijou qui permet aux nouveaux venus de découvrir ces univers prenants, avec un rendu optimal ! Les autres, eux, peuvent continuer leurs petites odyssées dans des conditions agréables. Et si votre écran vous permet d'afficher un framerate à 120 fps, ne vous en privez pas ! Cette option est un autre monde totalement déjanté qui rend accro à la fluidité. Une fois goûté et testé, il est dur de s'en passer...

Deathloop

Note : 17/20

La partie visuelle manque clairement de peps, surtout pour un jeu « nouvelle génération », mais la direction artistique arrive tout de même à charmer. Plus nous avançons dans le titre, plus Deathloop devient intéressant et burlesque. L’expérience est excellente et jouissive. Une fois lancé, dur de s’arrêter. La mort est bel et bien un nouveau départ...

Ghost of Tsushima Director's Cut

Note : 17/20

Ghost of Tsushima Director's Cut est une belle surprise. Non, ce n'est pas juste deux ou trois contenus ajoutés, mais tout un tas de choses pour captiver et surtout nous délasser devant notre écran pendant des heures et des heures. C'est comme si nous mettions la main sur un tout nouveau jeu ! La nouvelle île d'Iki est incroyable, belle, envoûtante et dangereuse, c'est sans doute l'un de nos coups de cœur dans ce voyage vidéoludique. Ébouriffant !

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Note : 16/20

Néanmoins, cette vitrine PS5 a su nous divertir comme il fallait, ce spin-off décalé arrive à contenter les fans de l'Homme-Araignée malgré le manque de boss tirés des comics. Après avoir achevé cette épopée, une forte envie d'y retourner était bel et bien présente. Pour le coup, nous espérons qu'une suite, bien plus garnie, s'invitera sur la nouvelle machine de Sony.

Astro's Playroom

Note : 16/20

La Team ASOBI! touche l’âme des vieux de la vieille avec Astro's Playroom. Cette production s'adresse principalement aux personnes qui ont grandi avec l'univers PlayStation. Chaque pas que nous faisions, une petite pointe au cœur s'invitait à fête... La nostalgie s'emparait de nous ! Dommage que le titre soit aussi court, mais l'envie de découvrir chaque recoin est bel et bien là. Alors quoi ? Nous retournons encore et encore traîner des pieds dans les environs. Certes, nous avons là un jeu qui a été conçu pour mettre en avant chaque fonction de la manette, mais la firme a pris le soin de le faire correctement et avec beaucoup d'amour. C'est comme si le géant japonais s'adressait directement à nous et nous remercier de répondre toujours à l'appel. Pour faire simple, c'est un très beau cadeau que nous avons là de la part du constructeur. Alors, nous aussi nous avons quelque chose à vous dire Sony : merci.

Returnal

Note : 15/20

Le cerveau fume, les méninges tournent, les neurones cherchent une solution aux différents problèmes, en plus de l'action omniprésente. Mais pour faire simple, disons que Returnal est bon et qu'il amuse un temps.

Sackboy: A Big Adventure

Note : 13/20

Sackboy: A Big Adventure est un gros copier-coller de ce qui se fait de mieux ailleurs pour apporter au line-up de la PS5 un titre orienté pour les enfants. Sincèrement, nous n'aurions pas été contre une difficulté légèrement plus élevée, ou avoir la possibilité de la changer dans les paramètres. L'aventure est, certes, mignonne et colorée, mais trop aisée. Une fois terminé, c'est le genre de jeu qui finit dans un coin et qui prend tout doucement la poussière.

Oddworld: Soulstorm

Note : 12/20

Il y a de bonnes idées, mais il y a pas mal d'imperfections. La firme aurait dû prendre quelques mois supplémentaires pour corriger les bugs énervants et ajuster le gameplay et la caméra capricieuse pour ne pas frustrer le joueur. Néanmoins, la direction artistique et la trame nous poussent à poursuivre notre escapade en compagnie d'Abe. Oddworld: Soulstorm nous fait éteindre notre console, plusieurs fois, mais l'envie de savoir la suite est plus forte que tout. Espérons simplement que des patchs vont corriger les quelques défauts qui nous font grincer des dents.

Notez que vous pouvez également aider la communauté avec vos recommandations dans les commentaires de cet article.