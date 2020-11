TEST de Marvel's Spider-Man: Miles Morales, c'est court, mais c'est tellement bon !

Une nouvelle facette de New York





Sony Interactive Entertainment, pour accompagner la sortie de la PS5, a demandé à Insomniac Games de concevoir un spin-off à Marvel's Spider-Man. Son nom ? Miles Morales ! Le joueur retourne donc dans une partie de New York pour protéger les citoyens de vilains garnements. C'est avec un énorme plaisir que nous nous sommes balancés de building en building, il est temps de vous livrer nos impressions sur cette nouvelle aventure.

C'est fou, complètement fou !

Nous n'allons pas vous mentir, au départ, nous ne nous attendions à rien concernant la partie visuelle de Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Le premier titre est déjà très beau sur PS4, nous pensions juste voir quelques peaufinages de textures pour en mettre plein la vue. Eh bien, nous nous trompions, c'est au-delà de ce que nous imaginions... Il y a deux modes pour émoustiller les mirettes, Fidélité et Performance. Commençons par Fidélité, nous avons droit à une image en 4K, HDR, avec du ray tracing, le tout à 30 fps (sans chute, constant, impeccable). C'est d'une beauté sans nom... Les reflets sur les flaques d'eau ou les vitres sont naturelles et donnent un aspect réaliste aux environnements. C'est époustouflant ! De plus, la profondeur de champ est incroyable. C'est net, c'est propre et, surtout, c'est vivant ! En effet, nous pouvons apercevoir des personnages faire leur petite vie... Pour revenir sur les textures, c'est soigné et détaillé. Les pores de la peau, le plastique rayé du casque audio de Miles, la neige sur le sol, les yeux sont émerveillés. Le tout fusionne pour donner un résultat plus que convaincant, c'est un ballet de pixels qui dansent devant nous.

Et Performance alors ? Nous avons une résolution plus basse qui a été upscalée en 4K pour avoir un joli rendu. Le ray tracing n'est plus de la partie, ainsi que divers effets de lumière. L'objectif est de proposer une fluidité un peu plus poussée, les 60 images par seconde sont donc invitées à la fête. Alors oui, c'est plaisant, les 60 fps apportent un confort visuel dans les gestuelles, mais sincèrement, nous recommandons de vous amuser en Fidélité si vous avez un téléviseur adéquat. Les développeurs ont fait de l'excellent travail pour faire plaisir aux pupilles des joueurs, n'ayez pas peur de mettre les options graphiques à fond ! En outre, penchons-nous rapidement sur les temps de chargement. Alors ? Ils sont quasi inexistants, c'est de l'instantané. Vous voulez continuer votre odyssée ? Hop, le jeu se lance. Vous voulez retourner à votre précédent checkpoint ? Pas de souci, cela prend une seconde. C'est fou, complètement fou !

La bande-son dans tout cela est excellente et pulse le rythme de nos affrontements et de nos escapades. Pour ne pas changer, nous avons droit à un doublage en français de qualité. Donald Reignoux prête toujours sa voix à Peter Parker, et c'est Eilias Changuel qui se charge de Miles Morales ; vous l'avez certainement entendu quelque part, c'est lui qui a joué Han Solo dans Solo: A Star Wars Story par exemple. Cependant, nous retrouvons, de temps en temps, le même souci que dans Marvel's Spider-Man, à savoir des dialogues anglais se mélangeant avec le français. Dommage, ça casse l’immersion.

Spider... Sense ?





Miles Morales bénéficie des mêmes facultés de base que Peter Parker, à savoir marcher sur les murs, se balancer, virevolter, d'anticiper un adversaire, de contre-attaquer à un timing précis... Pour faire simple, si vous avez l'habitude des jeux d'action de ce type, vous allez vite trouver vos repères. Bien évidemment, qui dit nouvelle production, dit nouveaux pouvoirs ! Et c'est là que ça devient intéressant...

La prise en main est bonne et variée pour éviter l'ennui.

Ainsi, le nouveau Spider-Man peut utiliser de l’électricité qu'il génère lui-même pour décupler sa force (ou réparer certains moteurs... oui, ce n'est pas une blague). Durant un affrontement, lorsque nous tombons contre un loubard assez résistant, une bonne droite éclair le met KO. De plus, nous avons la possibilité de devenir invisible pendant un court laps de temps, ce qui nous permet de nous échapper lors d'une énorme mêlée, ou encore de nous dissimuler dans les décors, afin d'attaquer par surprise.

Ici aussi, nous pouvons donc marcher avec discrétion et mettre à terre un opposant en un seul coup. Infiltration ou action, nous avons le choix pour terminer plusieurs phases rapidement. Entre exploration et bagarre, la prise en main est bonne et variée pour éviter l'ennui, surtout que des moments sont intenses et jouent avec nos réflexes ; comme prendre le contrôle de Rhino qui devient fou dans un centre commercial, où nous devons éviter de toucher des innocents et d'exploser le décor.

Parlons peu, parlons bien, la firme japonaise met en avant la nouvelle manette de la PS5, la DualSense. Au niveau des gâchettes adaptatives, ce n'est pas trop mauvais. Lorsque nous lançons une toile, une légère résistance, avec un petit claquement, est exercée sur R2. C'est amusant et ça chatouille un brin le doigt. En revanche, pour le retour haptique, nous ne ressentons pas grand-chose mis à part de simples... vibrations. Il y avait quelque chose à exploiter, surtout avec les différentes matières dans le jeu. Dommage.

L'avènement d'un nouveau Super-Héros





Peter part en vacances et laisse New York entre les mains de Miles. Le nouveau Spider-Man va, tant bien que mal, prêter main-forte aux forces de l'ordre. Une nouvelle guerre éclate entre ceux qui veulent prendre le contrôle de la ville. D'un côté, toute une armée de criminels, de l'autre, une société corrompue. Notre ami doit donc gérer seul cette rivalité alors qu'il découvre à peine ses nouveaux pouvoirs.

Nous n'aurions pas craché sur quelques heures supplémentaires.

L'histoire est correcte dans son ensemble, disons qu'il n'y a rien de surprenant. Plus nous avançons dans le jeu, plus Miles Morales devient mature. Il comprend au fil de cette odyssée qu'un « grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Il doit ainsi mettre de côté une partie de sa vie privée pour faire régner la paix dans les rues. La mise en scène est vraiment captivante, certaines situations prennent aux tripes, le joueur s'attache facilement à son personnage. Seulement voilà, le plaisir est intense, mais trop court...

Et pour cause, en ligne droite, comptez 6 à 7 heures pour arriver au bout du tunnel. Pour le coup, nous n'aurions pas craché sur quelques heures supplémentaires pour passer d'autres bons moments avec ce Spider-Man plus que charmant. Alors certes, si vous vous lancez dans les petites quêtes secondaires (quelque peu répétitives pour certaines), vous en avez pour une petite quinzaine d'heures pour boucler la bête à 100 %.

Vivement une suite !





Pour nous, Marvel's Spider-Man: Miles Morales est un énorme amuse-gueule pour émoustiller les papilles des joueurs PS5. La partie visuelle de cette production est époustouflante, la prise en main est électrique, et l'histoire, bien que générique, arrive tout de même à capter l'attention. Dans tout cela, nous aurions apprécié une meilleure exploitation de la DualSense et une durée de vie plus conséquente.

Néanmoins, cette vitrine PS5 a su nous divertir comme il fallait, ce spin-off décalé arrive à contenter les fans de l'Homme-Araignée malgré le manque de boss tirés des comics. Après avoir achevé cette épopée, une forte envie d'y retourner était bel et bien présente. Pour le coup, nous espérons qu'une suite, bien plus garnie, s'invitera sur la nouvelle machine de Sony.

Les plus Visuellement incroyable !

La prise en main de Miles, ultra fun

Mise en scène de folie !

La bande-son rythmée

Les temps de chargements, rapides

Excellent doublage dans la langue de Molière... Les moins ... mais toujours ces petits problèmes franco-anglais

La durée de vie, trop courte !

Ça manque de boss marquants de la franchise

La DualSense mal exploitée

Notation Graphisme 18 20 Bande son 18 20 Jouabilité 17 20 Durée de vie 12 20 Scénario 14 20 Verdict 16 20