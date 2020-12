PUBG lance très bientôt sa Saison 10 avec une nouvelle carte au menu

C’est un petit coup de tonnerre qui vient de tomber dans l’univers de PUBG. La première nouvelle qui fait plaisir c’est l’arrivée imminente de la Saison 10 du Battle Royale. L’évènement s’accompagnera de choses assez basiques comme un Survivor Pass baptisé Breakthrough qui apportera évidemment son lot de cosmétiques.

Ce qui est beaucoup plus intéressant, c’est que la Saison 10 amène avec elle une toute nouvelle carte connue sous le nom de Haven. Outre la nouveauté, son contenu est totalement unique en son genre. La map est beaucoup plus petite (1x1) que tout ce que les joueurs ont connu jusque-là. De ce fait seulement 32 joueurs seront largués dessus. La carte est miniature, mais elle a été pensée pour être verticale afin de donner une nouvelle dimension aux combats. Et histoire d’exploiter cette spécificité, PUBG introduit le parachute de secours qui vous permettra de sauter depuis les hauteurs et de déployer manuellement un parachute pour vous repositionner.

Les développeurs auraient pu s’arrêter là, mais ils ont eu la très bonne idée d’intégrer une nouvelle dimension PvPvE à leur jeu. Ainsi la faction appelée Pillar fait son apparition sur Haven. Les Pillar ont beau être contrôlés par l’IA, ils n’en sont pas moins redoutables. Les soldats et commandants Pillar sont très bien équipés et protègent du butin très alléchant de niveau 3. Et ça, ce n’est que la partie facile puisqu’ils seront accompagnés par un Pillar Tactical Truck et un Pillar Scout Helicopter. Le premier est un camion de patrouille fortement blindé attaquant les infortunés survivants avec des cocktails Molotov et des armes lourdes. Mieux vaut privilégier la fuite à l’affrontement face à lui. L’hélicoptère patrouille lui aussi, mais se contente de marquer les joueurs avec son projecteur. Il appelle ensuite un Tactical Truck à la rescousse, donc mieux vaut ne pas rester dans le coin.





La Saison 10 de PUBG débarque le 16 décembre pour les petits chanceux sur PC. Il faudra attendre le lendemain pour pouvoir goûter aux nouveautés sur les consoles de Sony, Microsoft et sur Stadia.

La version Xbox One de PUBG vous attend sur Amazon au prix de 10,50 €.