Pulse Elevate : PlayStation se met aux enceintes audios sans fil

Des enceintes PlayStation





Outre les jeux des éditeurs tiers au State of Play, Sony Interactive Entertainment a effectué quelques annonces majeures lors de sa présentation cette nuit, mais toutes ne concernaient pas de futures productions vidéoludiques. Avant même de découvrir la DualSense pour les 20 ans de God of War, c'est donc avec surprise que nous avons eu droit à la révélation des haut-parleurs sans fil Pulse Elevate, destinés à améliorer l'immersion sonore des joueurs qu'ils s'amusent sur PS5, avec le PlayStation Portal, sur PC ou Mac à leur domicile. Bon, aucun prix n'a été communiqué, alors il faut déjà craindre que ce ne soit vraiment pas donné, comme bien d'autres produits de la marque ces dernières années.

Caractéristiques des haut-parleurs Pulse Elevate





La fiche technique qui a été postée sur le PlayStation Blog est clairement dans la lignée des précédents accessoires audios sortis, venant agrandir cet écosystème propre à SIE.

Audio de bureau réaliste - Chaque haut-parleur est équipé de transducteurs planaires magnétiques pour un son réaliste sur la totalité du spectre sonore. En d'autres termes, vous entendez l'audio des jeux exactement comme les développeurs l'ont prévu, et ce, aussi bien sur PS5 que sur PC, Mac, et PlayStation Portal.

- Chaque haut-parleur est équipé de transducteurs planaires magnétiques pour un son réaliste sur la totalité du spectre sonore. En d'autres termes, vous entendez l'audio des jeux exactement comme les développeurs l'ont prévu, et ce, aussi bien sur PS5 que sur PC, Mac, et PlayStation Portal. Sur la console PS5, ces transducteurs vous immergent davantage dans les jeux PS5 qui prennent en charge la technologie Tempest 3D AudioTech en positionnant les signaux sonores avec une précision extraordinaire.



Les haut-parleurs proposent également des boomers intégrés qui offrent des basses profondes pour un paysage sonore plus étoffé.

Micro intégré avec rejet de bruit optimisé par l'IA - Pulse Elevate se dote d'un microphone incorporé au haut-parleur droit, qui permet à votre setup gaming d'intégrer en toute harmonie une expérience de chat vocal de qualité supérieure. Avec la technologie de rejet de bruit optimisée par IA, le micro permet également d'identifier les bruits de fond indésirables et de les supprimer pour fournir une communication vocale d'une clarté exceptionnelle. Discutez ainsi de vive voix sans casque-micro lorsque vous jouez chez vous.

- Pulse Elevate se dote d'un microphone incorporé au haut-parleur droit, qui permet à votre setup gaming d'intégrer en toute harmonie une expérience de chat vocal de qualité supérieure. Avec la technologie de rejet de bruit optimisée par IA, le micro permet également d'identifier les bruits de fond indésirables et de les supprimer pour fournir une communication vocale d'une clarté exceptionnelle. Discutez ainsi de vive voix sans casque-micro lorsque vous jouez chez vous. Connectivité multi-appareils et latence ultra-faible PlayStation Link - Équipé de la technologie PlayStation Link pour une latence ultra-faible et une connectivité lossless qui génèrent les sons au moment exact où ils se produisent, Pulse Elevate est conçu pour fonctionner en symbiose totale avec la PS5, le PC, le Mac et le lecteur à distance PlayStation Portal.

- Équipé de la technologie PlayStation Link pour une latence ultra-faible et une connectivité lossless qui génèrent les sons au moment exact où ils se produisent, Pulse Elevate est conçu pour fonctionner en symbiose totale avec la PS5, le PC, le Mac et le lecteur à distance PlayStation Portal. Les haut-parleurs sont également compatibles avec la norme de communication Bluetooth. Vous pourrez ainsi écouter simultanément le son d'un appareil connecté par PlayStation Link et d'un périphérique Bluetooth, que ce soit pour de la musique, le chat vocal, ou plus encore.



Les haut-parleurs sans fil Pulse Elevate proposeront un adaptateur USB PlayStation Link compatible avec les ports USB-C.

Conçus aussi bien pour le gaming de bureau et que pour la portabilité - Grâce à la batterie rechargeable intégrée, les joueurs peuvent emporter Pulse Elevate lorsqu'ils s'adonnent aux joies du gaming portable avec le lecteur à distance PlayStation Portal via PlayStation Link ou avec un appareil mobile/smartphone via Bluetooth. En outre, avec les socles de chargement, le retour à votre setup gaming de bureau est un jeu d'enfant.

- Grâce à la batterie rechargeable intégrée, les joueurs peuvent emporter Pulse Elevate lorsqu'ils s'adonnent aux joies du gaming portable avec le lecteur à distance PlayStation Portal via PlayStation Link ou avec un appareil mobile/smartphone via Bluetooth. En outre, avec les socles de chargement, le retour à votre setup gaming de bureau est un jeu d'enfant. Audio grandement personnalisable - En plus d'être conçus pour s'adapter horizontalement ou verticalement selon la configuration de votre setup de bureau, les haut-parleurs Pulse Elevate sont également équipés de commandes de volume intégrées. Vous pouvez personnaliser encore plus votre expérience audio sur PS5 ou PC* avec la possibilité de régler les paramètres d'EQ, de retour de voix, de volume et de désactivation du micro depuis les menus du système.



*Options PC disponibles après le lancement.

Quand sortiront les Pulse Elevate ?





Si vous êtes intéressé par ces enceintes, sachez qu'elles débarqueront sur le marché en 2026 avec des déclinaisons Midnight Black et White. Il est précisé que cette dernière ne sera disponible qu'auprès de certains revendeurs et sur Direct PlayStation.

