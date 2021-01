Puzzle Quest 3 annoncé avec un teaser, ce sera un free-to-play

Très appréciée par les amateurs de Match 3, la franchise Puzzle Quest va avoir droit cette année à un nouveau volet, comme vient de l'annoncer aujourd'hui 505 Games. L'éditeur a récemment racheté Infinity Plus Two, studio qui va développer ce Puzzle Quest 3. 505 Games en profite pour rappeler que la licence a généré plus de 200 millions de dollars grâce à 32 millions de joueurs depuis sa création.

Puzzle Quest 3 sera cependant un peu différent, il s'agira en effet d'un free-to-play, attendu en 2021 sur PC, iOS et Android, mais les développeurs prévoient déjà de le sortir sur d'autres plateformes, sans donner de noms. Côté gameplay, ce sera du puzzle à la Match 3 avec des affrontements en 1 contre 1, les joueurs pourront déclencher des sorts de torture ou des attaques paralysantes avec les gemmes, dans un monde en 3D. L'histoire se déroulera 500 ans après le premier volet et emmènera les joueurs dans « un voyage épique aux confins d’Etheria afin de découvrir la signification des derniers mots de l’ancien Dragon Rouge ». Un petit teaser, à admirer ci-dessus, donne déjà le ton. Steve Fawkner, PDG et creative lead chez Infinity Plus Two, nous en dit un peu plus :

Après une demande immense des fans au cours de la dernière décennie pour le prochain épisode de Puzzle Quest, nous sommes ravis d’officialiser le développement de Puzzle Quest 3. Ce projet a mis des années à prendre forme. Comme tout bon jeu Puzzle Quest, il se caractérise par un fin équilibre entre le gameplay, l'histoire, la résolution de casse-têtes, tout en introduisant quelque chose d'inattendu qui plaira aussi bien aux fans de la première heure, qu’aux nouveaux. Nous avons hâte de sortir PQ3.

Clive Robert, responsable du free-to-play chez 505 Games, rajoute :

Puzzle Quest a défini le genre puzzle-RPG, devenant un titre adoré qui continue encore de résonner aujourd’hui, riche d’une communauté de plusieurs millions de joueurs dans le monde. Le travail que Steve Fawkner et son équipe ont réalisé pour présenter aux joueurs la franchise en tant qu'expérience free-to-pay sur plusieurs plates-formes va sans aucun doute, à nouveau, réinventer le genre du puzzle. En tant qu'équipe de développement et d’édition unie, nous avons créé un chemin pour la franchise qui place le joueur au premier plan afin que nous puissions mieux servir notre communauté grandissante.

Puzzle Quest 3 n'a pas encore de date de sortie. Vous pouvez retrouver Puzzle Quest: Challenge of the Warlords à 29 € sur Amazon.