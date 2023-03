Puzzle Quest 3 : le Match 3 free-to-play daté sur PlayStation et Xbox

505 Games et Infinity Plus Two avaient dévoilé au tout début de l'année 2021 Puzzle Quest 3, un nouveau Match 3 disponible depuis maintenant un an en Early Access sur PC, iOS et Android avec un modèle économique free-to-play. Et le titre va prochainement s'inviter sur consoles de salon.

Les studios annoncent aujourd'hui que la date de sortie de Puzzle Quest 3 est fixée au 18 avril 2023 sur PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, et il sera bien évidemment free-to-play sur ces nouvelles plateformes. Voici une présentation du jeu :

Puzzle Quest 3 retourne à ses origines et tire inspiration de ce qui a fait la force de ce match-3 si différent, reconnaissable pour son histoire épique. Cette suite propose des duels intenses et repousse les limites de ce qu’un match-3 est en mesure d’offrir grâce à ses animations 3D rendant les combats des plus vivants. Depuis sa sortie initiale, le jeu a introduit des changements d’importances, notamment un nouveau système de points d’action qui rappellera aux fans le premier Puzzle Quest. Les duels sont aussi plus intenses grâce aux nouvelles compétences des ennemis, capables de faire basculer le match à tout moment, forçant les joueurs à jouer de manière plus stratégique. Enfin, Puzzle Quest 3 a aussi introduit deux nouvelles classes de héros, un nouveau mode aventure, de plus grandes grilles de puzzle, des embranchements scénaristiques saisonniers et a équilibré son système économique pour réduire la complexité et amélioré les récompenses. Sans les retours de notre communauté, rien de tout ça n’aurait été possible. Prenant place 500 après les évènements du premier Puzzle Quest, les joueurs se rendront dans les terres familières d’Etheria, alors que la vie des dragons est plus que jamais menacée. Grâce à ses graphismes 3D saisissants, ses héros uniques, son approche familière, mais néanmoins revisitée des puzzles, son système de progression et son histoire épique, les fans du genre devraient adorer ! Le jeu offre également un nouveau système de combat immersif où de puissants sorts se débloquent grâce aux gemmes détruites et aux points d’action accumulés.

En attendant de découvrir Puzzle Quest 3 sur PlayStation et Xbox, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.