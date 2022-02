Puzzle Quest 3 : date de sortie, bande-annonce et préinscriptions

Annoncé il y a maintenant un an, Puzzle Quest 3 sera un Match 3 free-to-play, attendu sur ordinateurs et mobiles. Le titre, développé par Infinity Plus Two et édité par 505 Games, proposera cette fois des affrontements en trois dimensions dans un monde fantastique, et il arrivera dans un petit mois.

Les studios partagent en effet une nouvelle bande-annonce de Puzzle Quest 3, dont la date de sortie est fixée au 1er mars 2022 sur PC (Steam), l'App Store et le Google Play Store. Les joueurs peuvent déjà se préinscrire sur le site officiel du jeu afin de débloquer des récompenses au lancement du jeu. Les développeurs rappellent que l'histoire se déroule 500 ans après le premier volet, avec des mécaniques de gameplay retravaillées, et la vidéo ci-dessus met en avant les classes des héros Paladin, Berserker, Chaman, Nécromancien et Assassin. Steve Fawkner, PDG et leader créatif chez Infinity Plus Two, rajoute :

Il y a plus de 10 ans, nous avons fait découvrir Puzzle Quest aux joueurs : un jeu d'un nouveau genre, à mi-chemin entre le puzzle et le RPG. Nous avons créé une franchise qui rassemble encore une communauté de millions de joueurs dans le monde. Je suis très excité à l'idée de continuer sur cette lancée et permettre aux joueurs de mettre la main sur Puzzle Quest 3 en mars prochain. Nous avons avec nous une belle feuille de route, et je suis sûr que les fans seront excités lorsqu'ils découvriront les surprises que nous leurs réservons.

Rendez-vous le 1er mars prochain pour découvrir Puzzle Quest 3 sur PC, iOS et Android.