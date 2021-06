Sniper Elite VR nous dévoile sa date de sortie sur PSVR, PC VR et Oculus Quest à travers une bande-annonce

Sniper Elite VR est un jeu d’infiltration entièrement conçu pour la VR, avec pour toile de fond l’Italie méridionale durant la Seconde Guerre mondiale où nous incarnons un tireur d’élite au côté de la résistance italienne face aux fascistes.

Le titre nous promet une campagne intense et immersive répartie sur dix-huit missions entièrement rejouables. Les maîtres mots seront la discrétion, le détournement d'attention et l'élimination, mais il sera tout à fait possible d'opter pour des gunfights plus musclés. Comme à l’accoutumée, l’accent est porté sur la simulation avec un maniement des armes réaliste et une balistique de premier ordre. Nous retrouverons les emblématiques Bullet Cam et X-ray Kill Cam, qui ont fait la renommée du studio Rebellion. De quoi admirer vos plus belles éliminations dans les moindres détails.

Retenez votre respiration... Visez... Tirez ! Sniper Elite VR est annoncé pour le 8 juillet 2021 avec une sortie sur Oculus Quest, SteamVR et PSVR.