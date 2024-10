Sniper Elite: Resistance dévoile sa date de sortie et ses bonus de précommande

Lors du préshow précédant l'Opening Night Live de la gamescom 2024, Rebellion Developments a dévoilé Sniper Elite: Resistance, un spin-off à sa franchise de jeux de tir et d'infiltration qui mettra en scène un nouveau héros, Harry Hawker. L'agent du SOE va être plongé en pleine France occupée pour empêcher les nazis de mettre au point une nouvelle arme surpuissante.

Aujourd'hui, le studio annonce dans une nouvelle vidéo que la date de sortie de Sniper Elite: Resistance est fixée au 30 janvier 2025 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et dans le Game Pass. Une Deluxe Edition avec le Season Pass est prévue, mais Maximum Entertainment France distribuera une édition physique standard sur PlayStation et Xbox, avec en guise de bonus de précommande la mission de campagne Target Führer : Lights, Camera, Achtung!, le fusil Karabiner 98 et une skin d'arme. Voici une brève présentation de Sniper Elite: Resistance :

Avec une mécanique de tir, un niveau de furtivité et un FPS tactique encore inégalés, Sniper Elite: Resistance tourne le projecteur de la série à succès vers une guerre de l’ombre, loin du front, au cœur de la France occupée. Dans ce nouveau récit concomitant de Sniper Elite 5, Harry Hawker, agent du Special Operations Executive (SOE), prend les choses en main pour la première fois, après avoir découvert une nouvelle Wunderwaffe… une arme si puissante qu’elle assurera la victoire aux Nazis. Il devra donc collaborer avec la Résistance française pour éliminer cette nouvelle menace du Reich. Une liste d’objectifs multiples associée à différents points d’infiltration et d’extraction vous offrira un choix inégalé dans la réalisation de votre mission et la création de votre style. Vous pourrez également jouer l’intégralité de la campagne en coopération. Combattez la machine de guerre nazie avec un allié pour partager armes, objets et savoir-faire tactique. En cas d’élimination, votre acolyte vous aidera à revenir dans la bataille.

Les précommandes de Sniper Elite: Resistance ouvriront prochainement. En attendant, vous pouvez acheter Sniper Elite 5 à partir de 29,99 € sur Amazon, Cdiscount ou Fnac.

