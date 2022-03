Sniper Elite 5 : date de sortie, missions bonus avec Hitler, édition Deluxe et Season Pass, la totale

Sniper Elite 5 nous ramènera en France pour une nouvelle campagne sur la côte Atlantique. La liste complète des fronts n'est pas encore disponible, mais nous savons que le Mont-Saint-Michel devrait jouer un rôle prépondérant dans l'aventure, à en croire les premières bandes-annonces.

Rebellion est fin prêt à dévoiler la date de sortie du jeu, relativement proche. C'est le 26 mai 2022 que le titre débarquera sur PC via l'Epic Games Store, Steam et le Microsoft Store, PS4 et PS5, et Xbox One et Xbox Series X|S. Il sera comme prévu ajouté au Game Pass en day one. Les précommandes seront récompensées par une mission bonus baptisée Wolf Mountain, qui viendra conclure l'objectif ouvert avec le DLC de Sniper Elite 4, Target Führer. Nous devrons ici infiltrer le Berghof, la maison de montagne d'Hitler, dans les Alpes bavaroises, en évitant ses gardes du corps armés, tout en collectant des objets cachés.

Une édition Deluxe sera proposée aux plus investis, avec un pistolet à suppresseur de bruit P.1938 et surtout le Season Pass, incluant une campagne additionnelle en 2 parties, 2 packs de skins d'armes, autant de packs de personnages et 6 packs d'armes. L'édition standard et la Deluxe seront distribuées au format physique par Just for Games pour les consoles de salon : vous pouvez d'ores et déjà précommander votre exemplaire à partir de 59,99 € chez Amazon.fr.

