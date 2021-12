Sniper Elite 5 : premier trailer au Mont-Saint-Michel et détails pour ce nouvel épisode sur la côte Atlantique

Rebellion avait déjà confirmé le développement d'un nouveau Sniper Elite à demi-mot, mais c'est à l'occasion d'une vidéo du PC Game Pass que nous avons vraiment entendu parler de Sniper Elite 5 pour la première fois. Elle promettait une intégration du jeu dans le service dès son lancement, et surtout une annonce à la conférence ID@Xbox du Twitch Winter Gathering de ce vendredi.

Le nouvel épisode a officiellement été dévoilé avec une bande-annonce et des images, lui qui se déroulera à priori exclusivement en France en 1944. Karl Fairburne va en effet prendre contact avec la Résistance locale dans le cadre d'une mission secrète des Rangers américains sur le front atlantique, et découvrir un projet nazi secret qui menace de mettre fin à la guerre avant même que les Alliés ne puissent envahir l'Europe : l'Opération Kraken. Eh oui, c'est bien le Mont-Saint-Michel que vous voyez dans le trailer, ainsi que d'autres lieux modélisés grâce à de la photogrammétrie.

Toute la campagne sera jouable seul ou en coopération, avec la possibilité de partager des munitions et des objets, se donner des ordres et se soigner, de personnaliser ses armes comme jamais, ou encore d'utiliser des balles perforantes ou non létales. Le gameplay sera comme toujours pensé pour le tir à distance, avec des phases nécessitant de gérer la gravité, le vent et notre fréquence cardiaque pour toucher notre cible de loin, et pourquoi pas déclencher une Kill Cam modernisée. Les déplacements seront également mis à jour avec des tyroliennes ou de l'escalade, entre autres. Ajoutez à cela un mode Invasion pour qu'un joueur s'invite dans votre campagne en tant que soldat de l'Axe, un mode Survie à 4 et des parties compétitives avec éléments cosmétiques à débloquer impliquant jusqu'à 16 participants, et vous obtenez un beau programme pour ce Sniper Elite 5.

Ce prochain chapitre sera disponible sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S, et sera inclus dans le Xbox Game Pass et le PC Games Pass dès sa sortie en 2022.