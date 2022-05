Sniper Elite 5 : 15 minutes de gameplay dévoilé avant la sortie

C'est cette semaine que sortira Sniper Elite 5, nouveau jeu de tir et d'infiltration de Rebellion qui emmènera cette fois le tireur d'élite Karl Fairburne dans la partie Nord de la France, et notamment au Mont-Saint-Michel normand. En attendant le lancement, IGN partage 15 minutes de gameplay :

Le spoil est minime, l'action prend place au début du jeu, alors que Karl débarque d'un sous-marin pour aller éliminer quelques nazis le plus discrètement possible. L'occasion de revoir la caméra à rayons X, mais aussi de découvrir les nouvelles possibilités d'escalade pour évoluer dans le niveau et partir à la rencontre de la Résistance locale.

La date de sortie de Sniper Elite 5 est fixée au 26 mai 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander contre 59,99 € sur Amazon.