Sniper Elite 5 : nouvelle bande-annonce récapitulative pour le jeu de tir

C'est à la fin du mois que sortira Sniper Elite 5, nouvel épisode de la franchise de jeux de tir de Rebellion avec le tireur d'élite Karl Fairburne qui se rendra cette fois en Normandie. En attendant le lancement du titre sur ordinateurs et consoles de salon, voici une bande-annonce récapitulative :

Sniper Elite 5 proposera ainsi une campagne à découvrir en solo ou en coopération en ligne, une physique des balles tirées réalistes, davantage de mécaniques pour se déplacer (discrètement ou non), une killcam améliorée et toujours aussi violente, un vaste arsenal d'armes personnalisables, des modes multijoueurs et du cross-play entre toutes les plateformes. La grosse nouveauté sera le mode Invasion optionnel, où un joueur peut envahir votre partie pour vous éliminer.

La date de sortie de Sniper Elite 5 est fixée au 26 mai 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez déjà le précommander à 59,99 € sur Amazon.