Sniper Elite: Resistance, Karl Fairburne fait une pause dans ce standalone annoncé en vidéo

Rebellion Developments vient de dévoiler Sniper Elite: Resistance lors du préshow précédant l'Opening Night Live de la gamescom 2024. S'il n'est pas appelé Sniper Elite 6, c'est parce que cet épisode sera un standalone, qui se déroulera en parallèle des évènements de Sniper Elite 5.

Comme Karl Fairburne n'a pas (encore) la possibilité de se dédoubler, les joueurs incarneront Harry Hawker, un agent du SOE (Special Operations Executive) envoyé pour la première fois sur le devant de la scène, alors qu'il vient de découvrir une nouvelle Wunderwaffe qui pourrait garantir la victoire aux nazis. Sniper Elite: Resistance proposera des mécaniques de tir « sans précédent » et des séquences d'infiltration, en pleine France occupée. Bien sûr, la caméra à rayons X sera de la partie, les joueurs découvriront également de nouvelles missions de propagande, des armes authentiques de la Seconde Guerre mondiale, un mode Invasion et des modes multijoueurs en ligne.

Sniper Elite: Resistance sortira en 2025 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, ainsi que dans le Game Pass day one.