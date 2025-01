Sniper Elite: Resistance se montre avec une vidéo où tout est nouveau, mais rien n'est vraiment neuf

À la toute fin du mois, Rebellion lancera Sniper Elite: Resistance, un spin-off de sa franchise de jeux de tir et d'infiltration à la Seconde Guerre mondiale. Un opus qui ne mettra pas en scène Karl Fairburne, Harry Hawker, un agent du SOE (Special Operations Executive) envoyé au front pour empêcher les nazis de mettre au point une nouvelle arme surpuissante.

Dans une nouvelle bande-annonce publiée aujourd'hui et à découvrir ci-dessus, les développeurs font le point sur les fonctionnalités de ce Sniper Elite: Resistance. « Nouvel agent », « Nouvelle menace », « Nouvelle campagne épique », mode solo ou coopératif, mode Invasion optionnel, modes multijoueurs, armes personnalisables, physique des balles réalistes, kill cam à rayons X, Rebellion ne fait que citer des fonctionnalités déjà vues dans les précédents opus et les décors semblent recyclés, les fans ont bien du mal à accrocher à ce spin-off... Seule vraie nouveauté, les Missions de Propagande, qui demanderont de réaliser des objectifs précis en respectant certaines conditions et en un temps limité.

Au moins, les joueurs qui ont retourné les derniers jeux de la licence dans tous les sens vont avoir quelque chose d'un peu inédit à se mettre sous la dent. La date de sortie de Sniper Elite: Resistance est fixée au 30 janvier 2025 sur PC PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander contre 59,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.