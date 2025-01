Sniper Elite: Resistance dévoile déjà tout le début de sa campagne

Dans quelques jours sortira Sniper Elite: Resistance, un spin-off standalone de la franchise de Rebellion qui permettra d'incarner un nouveau héros, Harry Hawker. L'agent du SOE sera envoyé derrière les lignes ennemies en France afin d'arrêter la construction d'une arme nazie dévastatrice, la recette ne change pas. Ni le gameplay d'ailleurs.

Dès lors que Sniper Elite: Resistance ressemble à Sniper Elite 5, Rebellion n'a plus rien à cacher et dévoile une longue vidéo de son prochain jeu. Vous pouvez découvrir ci-dessus et pendant 20 minutes toute l'introduction de la campagne, un prologue qui nous emmènera dans la Vallée de l'Écluse, au cœur des Alpes françaises. Les nazis y tiennent un barrage hydroélectrique, que Harry va devoir saboter en toute discrétion... ou non.

La date de sortie de Sniper Elite: Resistance est fixée au 30 janvier 2025 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et dans le Game Pass, vous pouvez vous abonner au GP Ultimate contre 14,99 € par mois via Amazon, Cdiscount et Fnac.