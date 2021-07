Maneater : date de sortie et bande-annonce pour le DLC Truth Quest

Maneater est sorti depuis l'année dernière sur ordinateurs et consoles de salon, la version Switch a été lancée en mai dernier, mais Deep Silver et Tripwire Interactive vont prochainement lancer une extension payante sur les premières plateformes. Truth Quest s'offre aujourd'hui une bande-annonce et une date de sortie :

Dans Trust Quest, les joueurs enquêteront sur le Port Clovis et la Naval Wildlife Organization sur l'apparition de créatures marines avec des armures d'os et de la chaire toxique. Des monstres étonnants qui poussent le requin et le journaliste Trip Westhaven à découvrir leur origine, les joueurs pourront profiter d'un nouveau maximum à 40, de nouveaux organes d'évolution, l'Uber Apex Predator et des ennemis inédits.

La date de sortie de Trust Quest est fixée au 31 août 2021 dans Maneater sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S, vous pouvez retrouver le jeu de base à 34,99 € sur Amazon.