Puzzle Quest 3 : le Match 3 free-to-play se lance en vidéo

Comme prévu, Puzzle Quest 3 vient de débarquer sur ordinateurs et mobiles. Le Match 3 d'Infinity Plus Two délaisse le format Premium des précédents opus pour un modèle free-to-play, il est donc gratuit sur Steam, l'App Store et le Google Play Store. 505 Games, éditeur du jeu, partage la bande-annonce de lancement.

Bien évidemment, Puzzle Quest 3 dispose d'un scénario dans la lignée de la franchise, qui se déroule sur les Terres d'Etheria, 500 ans avant le premier volet. Des héros tentent de sauver le monde tout en enquêtant sur la prophétie du Dragon Rouge, les joueurs pourront se plonger dans cet univers fantasy avec des graphismes en 3D. Steve Fawkner, PDG et leader créatif chez Infinity Plus Two, commente :

Notre ambition avec Puzzle Quest 3 a toujours été de rester fidèle à la franchise. Nous voulions proposer une expérience de combat que nos fans adorent, tout en modernisant certains aspects afin que de nouveaux joueurs se joignent à l’aventure. Nous créons des jeux depuis 30 ans maintenant, et les jeux en tant que service ont été une véritable révélation. En tant que créateurs, il n’existe rien de plus satisfaisant que de voir son jeu prospérer après sa sortie…et nous sommes particulièrement excités à l’idée de continuer ce voyage avec ce nouveau RPG-Match 3.

Enfin, voici quelques points clés de ce Puzzle Quest 3 :

Un gameplay amélioré : Du matching en diagonal aux mouvements en aller-retour permettant de rapidement gagner du mana, de nouveaux éléments sont à exploiter pour envoyer de puissants sorts aux ennemis. Les quêtes épiques, le gameplay RPG et les larges possibilités de progression sont toujours de la partie. Une approche RPG plus poussée : PQ3 revient aux mécaniques RPG qui avaient fait du jeu original un best-seller mondial. Avec la possibilité de choisir parmi des centaines d’armes et d’amures, les joueurs pourront affronter des ennemis de plus en plus puissants, et devenir leur propre héros grâce aux quêtes à remplir et à l’expérience à engranger. Cinq classes différentes, et plus à venir : Dans cette aventure, les styles de jeu sont variés, permettant de stratégiquement placer ses attaques. Pour commencer, les joueurs auront le choix entre le Paladin, le Berseker, le Chaman, l’Assassin ou le Nécromancien qu’ils pourront ensuite améliorer grâce à l’équipement trouvé en chemin. Tous utilisent des compétences et des sorts qui leurs sont propres, et qu’il faudra apprendre à manier pour dominer ses adversaires. Coopération multijoueurs et batailles en PvP : Un grand nombre de fonctionnalités sociales a été ajouté, permettant la coopération ou l’affrontement entre les joueurs. Au travers d’un système d’alliance, les joueurs pourront mettre leurs compétences en commun et ainsi partager les récompenses, mais aussi s’affronter pour grimper sur le tableau des scores ! De magnifiques graphismes 3D : Pour la première fois dans Puzzle Quest, les batailles seront entièrement animées en 3D. Les personnages comme l’environnement prendront vie devant les yeux des joueurs.

Puzzle Quest 3 est disponible dès maintenant en free-to-play, et tous les joueurs qui se lanceront dans l'aventure le premier mois recevront des gemmes, de l'or et des équipements en cadeau. Vous pouvez retrouver des smartphones sur Amazon.