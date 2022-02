Quest 2 : le nouveau logo du casque dévoilé lors d'une publicité du Super Bowl !

Meta, depuis la Connect 21, est dans une phase de transition quant à ses succursales, sa nouvelle identité et sa vision du métavers. Cependant celle-ci n'est pas terminée et il subsiste encore quelques vestiges du passé, ou plutôt du présent. Ainsi, à titre d'exemple, nous utilisons toujours l'application et les stores Oculus quand il s'agit de nos Quest.

La dernière publicité du Super Bowl teasée la semaine dernière nous donne un avant goût de ce que à quoi ressembleront réellement nos Meta Quest. Pas de panique, pas de changement majeur, mais bien la petite touche qui saute aux yeux quand nous y regardons de plus près.

Ce qui nous interpelle n'est pas le fait qu'un pingouin puisse être casqué mais bel et bien le nouveau logo sur le haut du casque. Ainsi, le logo Oculus fait dorénavant place à celui de Meta. La fin d'une ère pour beaucoup ? Des Quest rendu collectors dès à présent ? La publicité, outre son message basé sur l'interconnexion et le rapprochement des êtres, fait office de vitrine pour le Quest 2. La transition a bel et bien pris un nouveau tournant pour nous. La prochaine étape devrait être l'application et les stores.

