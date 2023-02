Meta Quest 2 : 2 nouveaux jeux seront offerts pour tout achat du casque, mais l'offre semble décevante

Après l'offre groupée Beat Saber et Resident Evil 4, voici que Meta récidive avec deux jeux offerts : GOLF+ et Space Pirate Trainer DX. Dans le cadre de l'offre Meta Quest 2 VR Discovery, les deux jeux seront disponibles gratuitement pour tout nouveau casque Meta Quest 2 acheté du 5 février au 3 juin 2023. Aucune baisse de prix n'est à prévoir sur le casque.

Meta précise le déroulé de l'opération :

Que vous optiez pour la version 128 Go ou 256 Go, votre achat d'un nouveau casque Meta Quest 2 entre le 5 février et le 3 juin comprendra GOLF+ et Space Pirate Trainer DX en prime. Pour les obtenir, il suffit d'activer le casque et vous recevrez les deux gratuitement.

L'appareil doit être activé avant le 17 juin 2023 et l'offre doit être utilisée dans les 14 jours suivant l'activation de l'appareil. Le contenu supplémentaire est vendu séparément.