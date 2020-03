Razer dévoile sa Viper Mini, une souris compacte pour gamers

Après la Viper et sa version Ultimate, Razer dévoile cette semaine la Viper Mini, une nouvelle souris pour gamers qui reprend quelques fonctionnalités de ses consœurs, mais dans un format compact adapté aux petites mains.

La Viper Mini est donc une souris filaire pour gamers ne pesant que 61 g, faisant d'elle le modèle le plus léger du catalogue de Razer, et mesure 53,5 mm de longueur et 38,3 mm de hauteur. Elle conserve son design ambidextre pour le plus grand plaisir des gauchers et embarque six boutons programmables, un capteur de 8 500 DPI et la technologie Chroma RGB Underglow. Les joueurs peuvent également stocker des profils dans la mémoire intégrée de la souris.

La Viper Mini est disponible dès maintenant sur le site de Razer ou chez les revendeurs habituels, contre 49,99 €.