Razer : plus de 100 000 informations de comptes ont fuité

Constructeur de périphériques incontournable sur ordinateurs, et également sur consoles, Razer compte des milliers de clients, mais plusieurs d'entre eux vont l'avoir mauvaise. Volodymyr Diachenko, consultant en cyber sécurité, a en effet dévoilé sur LinkedIn la fuite de données de plus de 100 000 comptes Razer.

Fort heureusement, parmi ces informations, il n'y a rien de très sensible. Il s'agit d'e-mail, adresses d'expéditions et numéros de téléphone, mais aucun mot de passe ni numéro de carte de crédit n'ont fuité. Par ailleurs, Volodymyr Diachenko explique qu'il a immédiatement informé Razer de la faille, mais c'est une équipe non qualifiée qui a tenté de la combler pendant trois semaines, avant que l'équipe spécialisée en sécurité s'en occupe le 9 septembre dernier. Razer a partagé un communiqué à PC Gamer :

Nous avons été informés par un chercheur en sécurité d'une mauvaise configuration du serveur qui exposait potentiellement les détails de la commande, les clients et les informations d'expédition. Aucune donnée sensible, telle que les numéros de carte de crédit ou les mots de passe, n'a été exposée. La mauvaise configuration du serveur a été corrigée le 9 septembre, avant que la défaillance ne soit rendue publique. Nous nous excusons sincèrement pour cette erreur et avons pris toutes les mesures nécessaires pour résoudre le problème et effectuer un examen approfondi de notre sécurité et de nos systèmes informatiques. Nous restons déterminés à assurer la sûreté et la sécurité numériques de tous nos clients. Les clients qui ont des questions à ce sujet peuvent contacter DPO@razer.com

Si votre mot de passe et votre compte bancaire sont en sécurité, il convient tout de même de rappeler que les adresses e-mail volées sont généralement la cible de phishing, faites donc bien attention aux messages que vous pourrez recevoir à l'avenir.

