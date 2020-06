Read Only Memories: Neurodiver annoncé sur PS4 et Xbox One

Les fans de 2064: Read Only Memories attendent avec impatience sa suite, Read Only Memories: Neurodiver, qui était jusqu'à aujourd'hui attendu uniquement sur PC. Mais MidBoss a profité du Guerrilla Collective pour annoncer que le titre ne sera pas exclusif aux ordinateurs, il sortira également sur consoles.

Pas toutes les consoles malheureusement, Read Only Memories: Neurodiver est désormais attendu sur PlayStation 4 et Xbox One en plus des PC, ce qui est fort dommage pour les possesseurs de Nintendo Switch, d'autant que le titre n'est pas gourmand. Comme son prédécesseur, Read Only Memories: Neurodiver est un jeu d'aventure textuel nous emmenant à Neo-San Francisco, aux côtés d'ES88, un télépathe employé par Minerva, une organisation spécialisée dans la neurotechnologie et les phénomènes de projection extrasensorielle. Le titre introduira de nouveaux personnages, des lieux inédits et de nouvelles mécaniques de gameplay, comme la possibilité de plonger dans la mémoire des gens pour modifier leurs souvenirs. Bien évidemment, plusieurs fins seront proposées.

Read Only Memories: Neurodiver est attendu dans le courant du premier trimestre 2021 sur PC, PS4 et Xbox One. Vous pouvez retrouver la bande-annonce dévoilant le jeu ci-dessus.