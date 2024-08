Reanimal : les créateurs de Little Nightmares dévoilent leur nouveau jeu, pas si différent

Tarsier Studios s'est fait une belle réputation les Little Nightmares, des jeux d'aventure dans une ambiance particulièrement glauque, mais qui savaient être captivants. La licence appartient à Bandai Namco, qui a confié le développement d'un troisième opus à Supermassive Games, tandis que Tarsier Studios planche sur un tout nouveau jeu.

Ce titre inédit vient d'être dévoilé lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2024, vous pouvez découvrir ci-dessus la première bande-annonce de Reanimal, un jeu d'aventure horrifique et coopératif, dans la pure veine des Little Nightmares.

QU’EST-CE QUE REANIMAL ?

Les créateurs originaux de Little Nightmares et Little Nightmares II sont de retour, et vous emmènent accomplir un voyage plus terrifiant que jamais. Dans ce jeu coopératif d’aventure et d’horreur, vous incarnez un frère et une sœur qui doivent traversent l’enfer pour secourir leurs amis disparus. En explorant le monde du jeu à bord d’un bateau et sur la terre, vous devrez faire preuve d’intelligence pour survivre et vous entraider pour espérer échapper à l’île infernale et au ténébreux secret qui vous hante.

DE L’HORREUR ET DE L’ESPOIR

Dans cette histoire dérangeante, empreinte d’une tension inquiétante et d’une atmosphère opaque, vous rejoignez les deux orphelins qui recherchent désespérément l’espoir et la rédemption dans les circonstances les plus éprouvantes.

TRAVERSEZ UN MONDE SOMBRE ET SINISTRE

Parcourez un monde intriguant, mais terrifiant, où le chemin principal n’est qu’une partie d’une histoire fragmentée. Pendant votre périlleux voyage, vous découvrirez toutes sortes d’endroits mystérieux, qui ont tous une histoire à raconter.

UNE AVENTURE EMPLIE DE TERREUR

Tarsier Studios fait appel à son style visuel unique pour donner vie à une multitude de nouveaux monstres sinistres et de personnages enfantins brisés, mais endurants. Des fragments issus du passé trouble des enfants deviennent la source d’inspiration pour le design de leurs personnages et les monstres qui les tourmentent désormais.

PARTAGEZ LA PEUR

Personne ne devrait être obligé de traverser l’enfer seul. Entièrement jouable en solo et en coopération en ligne et locale, REANIMAL propose une caméra partagée et dirigée, conçue pour maximiser la sensation de claustrophobie et de tension.