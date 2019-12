Red Dead Online : XP, RDO$ et objets offerts pour Noël, la neige tombe sur le jeu en ligne

Aucun jeu multijoueur n'échappera donc à la magie de Noël. Une semaine après une mise à jour de contenu intéressante, ajoutant le Rôle du Distillateur Clandestin, Red Dead Online se met en mode fêtes de fin d'année.



Cela passe par d'innombrables cadeaux à récupérer en se connectant au mode multijoueur de Red Dead Redemption 2, pour récupérer gratuitement des objets, des RDO$ ou de l'XP, mais aussi par le retour de certains modes Confrontation dans une variante festive. L'univers de Red Dead Online va même changer dans sa globalité, avec un hiver rude qui va toucher l'ensemble de la carte, alors pensez à vous protéger de la neige et du froid.

L'esprit des fêtes déferle sur les cinq États, et Red Dead Online se met aux couleurs des fêtes de fin d'année pour les prochaines semaines. Avec l'arrivée de l'hiver, profitez de variations festives de modes confrontation à durée limitée, de décorations pour votre camp et votre distillerie clandestine, de cadeaux et bien plus encore.

De saison

Lors de vos voyages, vous avez peut-être entendu des pianistes à travers tout le pays interpréter des morceaux festifs tandis que les habitants s'adonnaient joyeusement à la préparation des fêtes de fin d'année. Mais attention, ce changement de saison est souvent marqué par l'arrivée du froid dans l'Ouest, avec des chutes de neige prévues dès demain. Et surtout, préparez-vous bien, car des chutes de neige encore plus lourdes seraient aussi à prévoir ; veillez à entretenir le feu du camp et faites bouillir la marmite.

Modes Confrontation festifs

Les fines gâchettes de l'Ouest pourront rivaliser de dextérité dans de nouvelles versions enneigées des modes confrontation, parmi lesquels Trésor de guerre, Et que ça saute, ou Capture. En outre, les joueurs sur PlayStation 4 bénéficieront d'un accès exclusif aux variations festives de Ruée sur les armes, Chaque arme compte et Dernier survivant. Jusqu'au 6 janvier, démarrez simplement une série depuis le menu En ligne pour profiter des nouveautés.

Demandez votre coffre de Noël

Toujours dans l'esprit des fêtes de fin d'année, les joueurs qui joueront à Red Dead Online entre le 23 et le 25 décembre recevront un coffre rempli à ras bord de provisions et autres cadeaux, notamment :

La variante Krampus du fusil à double canon

30 munitions de chevrotine incendiaire

100 balles pour fusils à pompe

10 morceaux de gros gibier au thym

10 morceaux de volaille à la menthe

20 carottes

20 assortiments de biscuits

50 bonbons

10 brandys de qualité

10 fortifiants miracles spéciaux

20 bouteilles incendiaires instables

2 prunus des rivières

2 agaritas

De plus, visitez la section Avantages pour obtenir des récompenses octroyant une remise de 50 % sur l'achat de tout fusil à pompe ou manteau pendant cette période.

Bonus et réductions

Des promotions de fêtes de fin d'année ont déjà été offertes à tous les joueurs qui se sont connectés et ont joué à partir du 13 décembre. Il est encore temps d'obtenir les cadeaux suivants ; jouez simplement à Red Dead Online d'ici le 6 janvier et consultez la section Avantages du menu Pause pour récupérer les bons suivants :

3 000 XP de club

200 RDO$ quand vous commencez un nouveau rôle

1 ravitaillement gratuit de marchand

1 composant d'arme gratuit de votre choix

1 carte au trésor en récompense

1 réapprovisionnement gratuit de moût pour distillateur clandestin

30 % de réduction sur un box dans l'écurie

Jouez à Red Dead Online entre le 31 décembre et le 6 janvier pour recevoir une récompense de 1 000 XP pour chacun des quatre rôles spécialisés disponibles dans Red Dead Online : distillateur clandestin, chasseur de primes, marchand et collectionneur.

En outre, les joueurs continuent de bénéficier d'une remise de 5 lingots d'or sur l'étal de boucher et de 25 % de réduction sur le chariot de livraison moyen, la variante du chasseur de primes du revolver Schofield et la variante du collectionneur de la carabine Lancaster jusqu'au 6 janvier.

Et comme toujours, consultez régulièrement la section Avantages pour ne pas rater les dernières offres, récompenses et infos dans Red Dead Online.

Les collectionneurs sont invités à participer aux festivités de fin d'année entre le 24 et le 30 décembre en envoyant la collection de plaisirs festifs à Madame Nazar en échange d'une jolie somme. Trouvez un œuf d'oie, du cognac et de la volaille au thym pour compléter la collection. Et entre le 31 décembre et le 6 janvier, madame Nazar vous demandera de lui fournir la collection du Nouvel An contenant l'as de bâton, du whisky écossais et une montre gousset en platine.

Bonus pour les membres Twitch Prime

Les joueurs qui auront associé leurs comptes Social Club et Twitch Prime recevront gratuitement le sac de collectionneur et l'alambic en cuivre poli. Pour ne rater aucun des prochains avantages, rendez-vous sur Twitch Prime et inscrivez-vous.