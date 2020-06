Red Dead Online : bonus de RDO$ et XP et retour de vêtements limités cette semaine

Le temps commence à être long pour la communauté Red Dead Online, qui attend désormais impatiemment de nouvelles fonctionnalités pour redynamiser l'aventure en ligne. Rockstar Games n'est toujours pas prêt à en livrer plus à ses joueurs, alors il se contente encore de faire dans le très classique.

Jusqu'à mardi prochain, vous pouvez ainsi profiter de bonus d'expérience et de RDO$ dans vos activités de Distillateur Clandestin ou de Chasseur de Primes. Mais vous pouvez également dépenser vos deniers durement gagnés contre des vêtements en édition limitée issus de collections passées.

Bonus pour les Distillateurs Clandestins et les Chasseurs de Primes

Les locaux ont le gosier sec, il est temps de les désaltérer avec votre meilleur cru. Pendant les sept prochains jours, toutes les missions de vente de distillateur clandestin rapportent 50 % de récompenses bonus, alors enchaînez les livraisons !

Accomplissez n'importe quelle mission ou évènement de distillateur clandestin du mode exploration pour obtenir le double d'XP de rôle. Si vous avez la fibre entrepreneuriale cette semaine, profitez d'une réduction de 5 lingots d'or sur les distilleries clandestines et de -35 % sur tous les objets de rôle de distillateur clandestin, dont le bar et la recette d'alcool de contrebande toxique.

Les justiciers en herbe seront ravis d'apprendre que toutes les primes, y compris les criminels recherchés légendaires, rapportent aussi 50 % de RDO$ bonus. De plus, toutes les missions de prime et évènements de chasseur de primes du mode exploration offrent le double d'XP de rôle. Optez pour une vie bourrée d'action en profitant d'une réduction de 5 lingots d'or sur la licence de chasseur de primes et de 35 % de réduction sur les objets de rôle de chasseur de primes.

Retour de vêtements en édition limitée

Cette semaine, l'intégralité des éléments vestimentaires en édition limitée de la saison sera de nouveau disponible, alors faites un saut chez le tailleur ou feuilletez le catalogue Wheeler, Rawson & Co. pour vous les procurer. Voir la liste complète ci-dessous.

TENUES

Le Tasman



Le Danube

GANTS

Mitaines forestières



Gants en fourrure

CHAUSSURES ET BOTTES

Bottes Strickland



Éperons de vaquero baroques



Chaussures Salter



Bottines d'archerie



Bottes Calhoun

GILETS ET CARTOUCHIÈRES

Gilet Ortega



Double cartouchière Carbow



Gilet Morales



Gilet Cardozo

MASQUES ET BANDANAS

Masque monstrueux



Masque horrible



Masque de mascarade



Masque de massacre



Masque de créature



Masque de porc



Bandana à motifs de couleurs et motifs variés

PANTALONS, JUPES ET JAMBIÈRES

Pantalon à conchos



Chaussettes reprisées



Demi-jambières en peau



Pantalon à lacets



Jupe relevée



Jambières Griffith



Jambières Shaffer



Pantalon Carver

MANTEAUX, VESTES ET HAUTS

Veste Benbow



Veste Porter



Manteau d'hiver ajusté



Manteau queue-de-morue formel



Manteau Irwin



Manteau Clymene



Veste Charro



Poncho Prieto



Manteau Eberhart



Corset Chambliss



Veste Macbay



Veste Leavitt

CHAPEAUX

Chapeau tuyau de poêle bas



Chapeau en alligator



Chapeau de Manteca



Chapeau d'Owanjila



Chapeau avec gardénia



Tuyau de poêle à plumes



Casquette à carreaux



Chapeau en raton laveur



Chapeau de cosaque



Chapeau Folwell



Chapeau Dillehay



Chapeau Covington



Chapeau Menasco



Chapeau Lister



Chapeau Boutell

Bonus Twitch Prime

Associez vos comptes Social Club et Twitch Prime et récupérez des avantages Twitch Prime pour obtenir 1 000 RDO$ et les avantages mensuels suivants :