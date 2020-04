Red Dead Online : carte de compétence gratuite, bonus d'XP et de RDO$ et plus avec la nouvelle mise à jour

Red Dead Online tourne plus qu'au ralenti en ce moment, avec des nouveautés extrêmement limitées pour occuper la communauté. La preuve, cette semaine, la seule véritable innovation réside dans l'apparition d'une nouvelle carte pour le mode Last Stand.

À part ça, rien de neuf, mais vous pouvez retrouver d'anciens vêtements dans la boutique, profiter de quelques promotions, et jouir de 50 % d'XP et de RDO$ bonus lors des évènements du mode exploration. Notez que toute connexion au multijoueur de Red Dead Redemption 2 entre le 17 et le 20 avril débloquera une carte de compétence gratuite.

Red Dead Redemption 2 31,47 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 31,47€. BONUS ET RÉCOMPENSES DANS LES ÉVÈNEMENTS DU MODE EXPLORATION Que vous affrontiez d'autres joueurs dans L'or des fous, dans les défis de pêche ou dans les modes Maître des lieux et Magnat des chemins de fer, profitez de 50 % d'XP, de RDO$ et d'or bonus dans les évènements du mode exploration de Red Dead Online cette semaine. Terminez également n'importe quel évènement du mode exploration d'ici le 20 avril pour obtenir 50 % de réduction sur un manteau inférieur au rang 15. Jouez à Red Dead Online ce week-end (entre le 17 et le 20 avril) pour obtenir une carte de compétence gratuite. Votre récompense sera disponible dans la section Avantages dans les 48 h après avoir joué à Red Dead Online. VÊTEMENTS EN ÉDITION LIMITÉE DE RETOUR Le catalogue Wheeler, Rawson & Co. propose de nouveau à la vente toute une série de vêtements en édition limitée, et ce jusqu'au 27 avril. Si vous attendiez le bon moment pour refaire votre garde-robe, que ce soit pour mieux vous fondre dans la foule ou pour au contraire vous en distinguer, c'est l'occasion rêvée : Casquette à carreaux ;

Chapeau Folwell ;

Chapeau avec gardénia ;

Veste Macbay ;

Manteau Clymene ;

Gilet Cardozo ;

Pantalon Carver ;

Jambières Griffith ;

Demi-jambières en peau. SÉRIE À LA UNE Débarquez sur l'île-prison au large de Lemoyne dans la série à la une de la semaine. Cette nouvelle variation du mode Dernier survivant vous renvoie là où tout a commencé dans Red Dead Online, au très inhospitalier pénitencier Sisika. PROMOTIONS Le catalogue Wheeler, Rawson & Co. vous réserve également toute une série de promotions cette semaine, dont des réductions sur les fusils à pompe et armes de corps-à-corps pour les adeptes du combat rapproché, sur les chevaux polyvalents et plus : -30 % sur les fusils à pompe ;

-30 % sur les cartouchières ;

-30 % sur les chevaux polyvalents ;

-70 % sur les interactions ;

-50 % sur les armes de corps-à-corps ;

-80 % sur les cartes de compétence.

Lire aussi : Red Dead Online : message à propos du coronavirus, nouveaux modes Confrontations et plus avec le patch hebdomadaire