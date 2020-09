Red Dead Online : ours légendaires, études sur le vitalisme et carte au trésor gratuite pour cette semaine

C'est encore une fois les Naturalistes qui auront de quoi se faire plaisir dans Red Dead Online cette semaine. Rockstar Games poursuit sur sa lancée en intégrant de nouveaux animaux à pourchasser, à savoir des ours Owiza légendaires permettant d'obtenir un chapeau gratuit ou des ensembles de vêtements.

À part ça, Harriet a une nouvelle étude sur le vitalisme pour vous, vous pouvez profiter de réductions de 40 % sur les gilets et chemises, et une carte au trésor gratuite est accessible au détenteur du Passe Hors-la-Loi du moment.

ATTENTION : DES OURS LÉGENDAIRES ONT ÉTÉ APERÇUS LE LONG DES RIVIÈRES

Les ours Owiza et esprit à rayure dorsale représentent un défi de taille, même pour les naturalistes et chasseurs expérimentés. Si vous aimez arpenter les berges des rivières, prenez garde : l'ours Owiza légendaire a été aperçu près de la Dakota River. Son existence solitaire semble indiquer qu'il n'a pas un tempérament facile. Il aurait tendance à chasser plutôt la nuit, de préférence sous une pluie battante.

L'ours esprit à rayure dorsale légendaire, reconnaissable à la rayure rousse sur son dos, préfère quant à lui chasser durant la journée et se trouve généralement près de la Little Creek River. Ces deux créatures sont extrêmement agressives et ne doivent être approchées qu'avec la plus grande précaution.

Chassez ces ours légendaires pour prélever un échantillon ou dépecez-les et recevez une récompense pour obtenir un chapeau gratuit inférieur au rang 15.

BOUTIQUE DU TRAPPEUR DE GUS

Vendez vos peaux d'ours légendaires à Gus Macmillan pour débloquer les ensembles Owiza et esprit à rayure dorsale. Confectionnez un de ces manteaux légendaires pour recevoir une récompense pour un manteau gratuit de votre choix du catalogue Wheeler, Rawson & Co.

ÉTUDES SUR LE VITALISME

Passez voir Harriet à sa boutique pour obtenir la recette d'études sur le vitalisme du lapin. Récoltez ensuite de l'Harrietum Officinalis pour vous transformer en une créature vive comme l'éclair. Transformez-vous en lapin au cours de cette semaine et bénéficiez de 50 % de réduction sur un objet pour naturaliste de rang établi ou plus.

BONUS ET AVANTAGES

Tous les détenteurs du passe du hors-la-loi recevront une carte au trésor gratuite pour les aider à renflouer leurs caisses.

Cette semaine, les joueurs les plus avisés profiteront de réductions de 40 % sur les gilets et chemises, ainsi que sur l'appareil photo amélioré.

AVANTAGES PRIME GAMING

Les joueurs de Red Dead Online ayant associé leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming obtiendront des récompenses pour recevoir les articles suivants :