Red Dead Online : mouflons légendaires, fossiles à déterrer, bonus et plus cette semaine

Les joueurs réguliers de Red Dead Redemption 2 ne seront pas surpris du contenu de la semaine, alors que Rockstar Games poursuit sa mise en avant du Rôle de Naturaliste. Nous sommes conviés à chasser trois mouflons légendaires pour concocter autant de manteaux spéciaux, tandis que de nouveaux produits rejoignent des produits soldés dans les boutiques de vêtements. À part ça, vous pouvez déterrer de nouvelles collections de fossiles, ou récolter deux fois plus d'or, d'expérience et de RDO$ jusqu'au 21 septembre dans les activités du mode Exploration.



À noter que pour une fois, Rockstar précise que la mise à jour de contenu ne concerne que les Xbox One, PC et Stadia : la PS4 n'a-t-elle pas droit aux nouveautés cette semaine ?

MOUFLONS À CORNES DE RUTILE, DE GABBRO ET DE CRAIE

Découvrez trois nouveaux mouflons légendaires sur Xbox One, PC et Stadia : le mouflon à cornes de gabbro, à la fourrure noire et blanche, a été aperçu sur les plaines arides de Rio Bravo ; le mouflon à cornes de craie sillonnerait les hauteurs des Grizzlies, à l'ouest de Calumet Ravine ; et le mouflon à cornes de rutile, aux cornes rouge sombre, arpente Rio Bravo et Cholla Springs. Rendez-vous chez Harriet pour vous lancer dans la mission de traque du mouflon à cornes de rutile et achevez-la pour obtenir gratuitement le poncho de votre choix.

Achetez dès maintenant le poncho Woodcote et confectionnez les trois nouveaux manteaux en peau de mouflon légendaire dans la boutique du trappeur de Gus.

FOSSILES CÔTIERS, OCÉANIQUES ET DE MÉGAFAUNE

Trois nouvelles collections de fossiles, disséminées dans tout l'Ouest sauvage, ne demandent qu'à être déterrées sur Xbox One, PC et Stadia : les fossiles côtiers, océaniques et de mégafaune. Parlez à Madame Nazar pour obtenir une carte, ainsi que la pelle de terrain Pennington et le détecteur de métaux s'ils ne sont pas déjà dans votre inventaire. Cette semaine, les archéologues qui parviennent à déterrer un fossile recevront une carte de tarot, un bijou égaré et une pointe de flèche.

BONUS

Ne ratez pas les invitations à rejoindre les activités de rôle, puisque tous les évènements de rôle du mode exploration (hormis Œuf de condor) offrent le double d'or, d'XP et de RDO$ jusqu'au 21 septembre.

Cette semaine, accomplissez 5 défis du jour pour recevoir une récompense pour 5 phéromones d'animal légendaire.

NOUVEAUTÉS DU CATALOGUE

Cette semaine, retrouvez de nouveaux articles et des coloris disponibles pour une durée limitée dans le catalogue Wheeler, Rawson & Co. Utilisez un de ces articles pour créer une tenue personnalisée dans votre garde-robe et recevez une récompense pour une interaction gratuite.

NOUVEAUTÉS

Veste Somerdale

Pantalon Grayshott

Chapeau en zibeline (nouveaux coloris)

Casquette Bartley (nouveaux coloris)

COLORIS EN ÉDITION LIMITÉE

Manteau d'hiver ajusté

Manteau Torranca

Chapeau en raton laveur

Chapeau de cosaque

Gants en fourrure

Mitaines forestières

Jambières Shaffer

Demi-jambières en peau

PROMOTIONS

Les collectionneurs bénéficient de toute une série de promotions cette semaine, dont :

5 lingots d'or de réduction sur le sac de collectionneur ;

-50 % sur les cartes de collectionneur ;

-40 % sur la pelle de terrain Pennington ;

-40 % sur les tenues de collectionneur ;

-40 % sur les chevaux de collectionneur ;

-40 % sur les selles, thème de camp, ceinture holster et holster côté main faible de collectionneur ;

-40 % sur les jumelles de qualité ;

-40 % sur la lanterne.

Avantages Prime Gaming

Les joueurs de Red Dead Online ayant associé leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming obtiendront des récompenses pour recevoir les articles suivants :

5 phéromones d'animal légendaire gratuites ;

6 000 XP de naturaliste ;

Camp de voyageur gratuit ;

Manteau Katata gratuit (confectionné à partir d'une fourrure de wapiti légendaire).

Les joueurs qui associent leur compte Prime Gaming d'ici le 21 septembre recevront gratuitement le manteau Icahi, conçu à partir de la peau d'un sanglier d'exception, ainsi que cinq offres permettant d'obtenir gratuitement une boîte de munitions nitro express et une autre offre pour 50 balles à petit gibier narcotiques.