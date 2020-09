Red Dead Online : chasse au cerf ombré légendaire, études sur le vitalisme et plus cette semaine

Il nous a entraînés sur la piste du coyote laiteux la semaine passée, Red Dead Online continue de divertir les amateurs du Rôle de Naturaliste avec une nouvelle chasse, celle au cerf ombré. Suivant que vous l'abattiez ou non, vous pourrez récupérer un gilet gratuit de votre choix, des munitions ou le précieux manteau ombré.

À part ça, vous pourrez réaliser une nouvelle étude sur le vitalisme pour Harriet afin d'obtenir une carte au trésor gratuite, prendre part à la série de Prise de Pouvoir Extrême et profiter de quelques promotions sympathiques.

À ANNESBURG, LES RUMEURS VONT BON TRAIN À PROPOS DU MYSTÉRIEUX CERF OMBRÉ

Nouvelle mission de traque, études sur le vitalisme du cerf, nouvelle série extrême et plus

Les rumeurs vont bon train à Annesburg suite à l'apparition d'un cerf peu commun à la fourrure et aux bois d'un noir de jais. Bien qu'il ait tendance à fuir les hommes, le cerf ombré légendaire n'hésitera pas à vous foncer dessus tête baissée si vous vous approchez trop. Attirés par l'extrême rareté de cette créature mythique, un certain nombre de braconniers ont établi leur camp dans les environs, alors faites preuve de prudence lorsque vous partirez en chasse.

Les naturalistes peuvent entreprendre cette nouvelle mission de traque en rendant visite à Harriet à sa boutique.

Anesthésiez le cerf ombré et prélevez un échantillon pour obtenir une récompense pour un gilet gratuit de votre choix et 100 munitions narcotiques. Abattez et dépecez l'animal pour recevoir une récompense pour 100 munitions express pour carabine.

Gus Macmillan est connu pour ne pas avoir de scrupules. Autant dire que si vous avez des envies de fourrure et de trophées de chasse, c'est à lui qu'il faut s'adresser. Rapportez-lui la fourrure de cerf ombré pour déverrouiller le manteau ombré. Confectionnez-le pour obtenir une récompense pour une cartouchière gratuite de votre choix.

ÉTUDES SUR LE VITALISME

Parfois, la science est bien plus fantasque que la fiction. Suite à la découverte d'une plante, l'Harrietum Officinalis, miss Davenport est persuadée d'avoir découvert le moyen de voir à travers les yeux d'un cerf. Les naturalistes désireux de suivre les traces d'Harriet recevront gratuitement la recette d'études sur le vitalisme du cerf et pourront vivre une expérience tout à fait unique en plus de recevoir une carte au trésor gratuite.

Les naturalistes doivent être rang 5 ou supérieur peuvent en apprendre plus sur les études sur le vitalisme auprès d'Harriet.

SÉRIE DE PRISES DE POUVOIR EXTRÊME

Vous avez la gâchette qui vous démange ? Vous avez l'esprit de compétition ? Alors, n'hésitez pas à participer à la série à la une de la semaine, plus précisément la série de prises de pouvoir extrême. Remportez la victoire et obtenez une récompense pour un chapeau gratuit de votre choix.

PROMOTIONS

Il faut toujours savoir s'équiper comme il se doit. Un holster côté main faible, par exemple, peut faire toute la différence entre la vie et la mort. Profitez de nombreuses promotions dans Red Dead Online, dont :

40 % de réduction sur les tenues, les holsters côté main faible et les ceintures holster, et 30 % de réduction sur les carabines.

AVANTAGES PRIME GAMING

Les joueurs de Red Dead Online ayant associé leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming obtiendront des récompenses pour recevoir les articles suivants :