Red Dead Online : chasse à l'alligator légendaire et réductions pour la Naturaliste cette semaine

Les semaines passent et Red Dead Online continue de se constituer une véritable petite arche de Noé. Enfin, à l'exception près qu'ici, il faut chasser les animaux et non les sauver. Nous sommes invités cette semaine à partir à la recherche de l'alligator à bandes légendaires près de Saint-Denis, dans le but de fabriquer un superbe manteau à bandes.

À côté de ça, vous pouvez jouir d'une réduction de 5 lingots d'or sur le prix du guide pratique des animaux, de la carte des animaux légendaires et du nécessaire de prélèvement, et de 30 % de rabais sur certains articles.

ALLIGATOR À BANDES LÉGENDAIRE APERÇU PRÈS DE SAINT DENIS Harriet a entendu parler d'un animal sauvage plus ancien que le temps lui-même. Cette créature aurait fait son nid aux alentours de Saint Denis. Prudence : l'alligator à bandes légendaire a un certain goût pour la chair humaine. Restez à distance pour anesthésier la bête et en rapporter un échantillon à Harriet, ou dépecez-la et rapportez sa peau à Gus pour ajouter un manteau à votre garde-robe. Les naturalistes de rang 5 ou supérieur peuvent entreprendre cette nouvelle mission de traque en l'acceptant depuis la liste des missions disponibles à la boutique d'Harriet. BOUTIQUE DE GUS Si vous décidez de tuer l'alligator à bandes, vous pourrez vendre sa peau à Gus, ce qui vous permettra de lui faire fabriquer le superbe manteau à bandes. Cette semaine, faites confectionner un manteau dans la boutique de Gus pour recevoir une récompense pour obtenir un gilet gratuit. Confectionnez n'importe quel élément de la boutique de Gus pour recevoir une récompense pour obtenir 25 marchandises de marchand gratuites. Ou fabriquez une amulette de la boutique de Gus cette semaine pour recevoir une récompense pour obtenir un poncho gratuit. Toutes les récompenses seront disponibles dans la section Avantages dans les 48 heures. NOUVEAUTÉS DU CATALOGUE Le catalogue Wheeler, Rawson & Co. propose quelques nouveaux articles cette semaine, dont : Nouveaux coloris : Bottes Comstock ;

Bottes Millard ;

Jambières Heathland. Nouveaux articles : Gilet Hopsmere ;

Pantalon Mitehill. Articles disponibles pour une durée limitée : Manteau Fernwater ;

Gilet Hopeman. BONUS ET AVANTAGES 5 LINGOTS D'OR DE RÉDUCTION Les aspirants naturalistes peuvent bénéficier d'une réduction de 5 lingots d'or sur le prix du guide pratique des animaux, de la carte des animaux légendaires et du nécessaire de prélèvement. 30 % DE RÉDUCTION Profitez aussi de 30 % de réduction sur les articles de naturaliste novice et prometteur et sur l'arc amélioré. AVANTAGES PRIME GAMING Les joueurs de Red Dead Online ayant associé leurs comptes Rockstar Social Club et Prime Gaming obtiendront des récompenses pour recevoir les articles suivants : 5 phéromones d'animal légendaire gratuites ;

6 000 XP de naturaliste ;

Camp de voyageur gratuit ;

Manteau Katata gratuit (confectionné à partir d'une fourrure de wapiti légendaire).

