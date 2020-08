Red Dead Online : cerfs légendaires, défis photographiques, XP, RDO$ bonus et plus cette semaine

Les activités en lien avec le Rôle de Naturaliste continuent d'affluer dans Red Dead Online, avec comme chaque semaine un nouvel animal légendaire à chasser. En l'occurrence, il s'agit cette fois du cerf, à attraper dans sa déclinaison cerf pautaugeur ou cerf des neiges, permettant de débloquer des manteaux à la parure associée.

À part ça, vous pouvez aussi prendre part à des défis photographiques ou la série de challenges Extrême avec des versions difficiles de Capture, Trésor de guerre, Conquête et Ennemi public. Différents bonus et récompenses sont encore à débloquer, avec notamment 200 RDO$ et jusqu'à 5 000 XP à récupérer en deux temps trois mouvements.

CERF PATAUGEUR ET CERF DES NEIGES LÉGENDAIRES

Naturalistes, affûtez vos sens avant de partir à la recherche des cerfs légendaires qui errent dans les Heartlands à New Hanover et dans les bois de West Elizabeth.

Le mythique cerf pataugeur légendaire, réputé pour son agressivité et sa fourrure pie unique, aurait été aperçu dans le Sud des Heartlands, du côté du Flat Iron Lake. Le cerf des neiges légendaire, vigilant et agile, vagabonderait quant à lui aux alentours d'Aurora Basin.

Photographiez ces majestueux animaux dans toute leur splendeur, pistez-les et prélevez-en des échantillons pour faire le bonheur d'Harriet qui saura vous récompenser pour vos efforts. Si vous préférez les transformer en véritables trophées, traquez-les, dépecez-les et ramenez leurs fourrures à Gus.

Ces cerfs légendaires seraient plus actifs dans la journée et par temps sec.

Ramenez des échantillons de cerf légendaire à Harriet pour recevoir 50 % d'XP (ainsi que d'XP de rôle) et de RDO$ supplémentaires. Et même s'il sera dans l'impossibilité de vous confectionner des manteaux à partir des cadavres de cerfs légendaires entiers, Gus vous les achètera à un prix 50 % plus élevé que la normale, de même que leurs peaux.

BOUTIQUE DE GUS

En plus de vous acheter les cadavres de cerfs légendaires entiers ou leurs peaux à un prix 50 % plus élevé, Gus se fera un plaisir de vous aider à confectionner le manteau pataugeur ou le manteau des neiges.

ÉVÈNEMENT DU MODE EXPLORATION : PHOTOGRAPHIE D'ANIMAUX SAUVAGES

Photographiez des animaux dans leur habitat naturel et tentez d'obtenir plus de points que les autres photographes dans ce nouvel évènement du mode exploration. Prenez en photo des animaux différents à courte distance, et faites attention à la composition de vos clichés pour devancer vos adversaires. Mettez vos talents de photographe à l'épreuve pour gagner une généreuse somme de RDO$ et d'XP. La meilleure photographie individuelle de chaque évènement sera également récompensée.

DÉCOUVREZ LA SÉRIE EXTRÊME

Pas de cartes de compétence, pas de consommables, rien que vous et votre habilité au tir. Si vous pensez être un véritable as de la gâchette, la série extrême vous donnera l'occasion de le prouver.

Consultez régulièrement la série à la une pour ne pas rater l'apparition de la série extrême dans les semaines à venir. Cette semaine, découvrez la version extrême de Capture, Trésor de guerre, Conquête et Ennemi public.

NOUVELLES INTERACTIONS

Cette semaine, le catalogue Wheeler, Rawson & Co. propose toute une série de nouvelles interactions, dont : Hypnotiser, Renifler, Regarder l'heure, Prière, Grognement de couguar, Mordre une pièce et Haussement d'épaules.

BONUS, OFFRES ET RÉCOMPENSES

Terminez n'importe quel évènement du mode exploration, dont le tout nouvel évènement photographie d'animaux sauvages, pour obtenir 100 RDO$ et une récompense permettant de recevoir 5 000 XP de personnage. Prenez également une photo avec l'appareil photo amélioré pour obtenir une récompense permettant de recevoir 100 RDO$ supplémentaires.

Pour ce qui est des promotions, les naturalistes peuvent bénéficier de 40 % de réduction sur les fortifiants de la boutique d'Harriet. Quant à ceux qui veulent garnir leur garde-robe, ils pourront profiter de 30 % de réduction sur les amulettes et sur les manteaux à confectionner dans la boutique de Gus.

Si vous n'avez pas encore mis les pieds dans Red Dead Online, jouez avant le 21 septembre pour recevoir les objets suivants dans le jeu, et consultez régulièrement la section Avantages pour découvrir les nouvelles Offres et récompenses :

Une offre de 30 % de réduction sur un objet novice ou prometteur pour le rôle de naturaliste ;

Une récompense pour recevoir des balles à petit gibier narcotiques gratuites ;

Une offre de 30 % de réduction sur un revolver ;

Une récompense pour recevoir 2 000 XP de naturaliste ;

Une récompense pour recevoir une phéromone d'animal légendaire gratuite ;

Une récompense pour recevoir une carte de compétence gratuite.

Quand on est naturaliste, il n'y a rien de plus gratifiant que d'étudier la faune sauvage et ses habitats, mais ce n'est pas une raison pour ne pas profiter d'un certain nombre d'avantages, dont les cadeaux uniques suivants :

Devenez naturaliste et obtenez une récompense pour recevoir gratuitement un accessoire, une tenue ou une interaction de rôle ;

Anesthésiez et prélevez un échantillon sur n'importe quel animal pour obtenir le drapeau Monstre de Gila pour votre camp ;

Terminez une traque d'animal et obtenez une récompense pour recevoir la double cartouchière Farnholme dans un coloris unique ;

Achetez un camp de voyageur et obtenez une récompense pour recevoir une carte au trésor.

Avantages Twitch Prime

Les joueurs de Red Dead Online ayant associé leurs comptes Rockstar Social Club et Prime Gaming obtiendront des récompenses pour recevoir les articles suivants :