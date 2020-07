Red Dead Online : Rôle de Naturaliste, animaux légendaires, bonus à gogo et plus avec l'énorme mise à jour de juillet !

Nous y sommes ! Cela fait des mois que Red Dead Online enchaîne les mises à jour plus que passables, mais Rockstar Games a annoncé il y a quelques jours qu'il allait sortir de la monotonie avec un gros patch ce 28 juillet 2020. Elle est disponible sur PC, PS4 et Xbox One avec de nombreux correctifs pour la technique et le gameplay, et surtout du contenu inédit à gogo pour s'amuser.

La plus grosse nouveauté, c'est le Rôle de Naturaliste, une nouvelle Carrière de l'Ouest nous invitant à chasser des animaux à plusieurs, que ce soit en prélevant des ressources sans les tuer pour Harriet Davenport ou en les abattant pour Gus Macmillan. Cette activité sera accompagnée par l'apparition d'animaux légendaires, de nouveaux objectifs en mode Exploration, du troisième Passe du Hors-la-Loi, de vêtements supplémentaires et plus encore. Ajoutez à cela les promotions habituelles et des bonus pour les joueurs PS4 et abonnés Twitch et vous obtenez de quoi vous occuper pendant plusieurs mois.

RED DEAD ONLINE : LA NATURALISTE EST MAINTENANT DISPONIBLE Traquez, chassez et étudiez les merveilles du monde animal en tant que naturaliste, la nouvelle carrière de l'Ouest de Red Dead Online. Explorez divers lieux, rencontrez de nouveaux animaux légendaires majestueux et exploitez vos trouvailles pour apprendre de nouvelles compétences ou gagner plus de ressources et de matériaux. Harriet Davenport, amoureuse de la nature, cherche des aventuriers qui lui ressemblent pour l'aider à traquer des spécimens et étendre davantage ses connaissances des animaux dans les cinq États. Pourchassez ces créatures fascinantes dans l'Ouest sauvage et anesthésiez-les pour prélever des échantillons. Harriet vous récompensera pour vos efforts. Aux antipodes de la volonté de Harriet de comprendre et préserver la vie sauvage, découvrez Gus Macmillan, ancien chasseur de gros gibier, qui vous récompensera généreusement pour vos talents. Si, pour vous, les vêtements de qualité fabriqués en peaux d'animaux priment sur la protection de la nature, livrez vos prises à Gus pour qu'il vous confectionne quelque chose en retour. Mais attention, Harriet se rendra compte de votre trahison si vous tentez de jouer sur les deux tableaux.

Si vous aidez Harriet Davenport en prélevant des échantillons sur des animaux sans les tuer, vous gagnerez des récompenses uniques. Pour anesthésier les animaux et prélever des échantillons, utilisez les nouvelles balles à petit gibier narcotiques pour le fusil à petit gibier. De plus, les naturalistes avisés peuvent utiliser des réanimateurs pour animal pour assurer la survie des animaux vulnérables. Livrez des parties, des peaux et des fourrures d'animaux à l'ancien chasseur notoire Gus Macmillan pour qu'il vous confectionne des vêtements de qualité et d'autres objets uniques aux propriétés spéciales. Profitez de ses talents de confection pour obtenir des manteaux en peau d'animaux légendaires et d'autres habits, ainsi que des amulettes d'animaux qui confèrent certains avantages. Rendez-vous au pavillon de villégiature à Strawberry pour retrouver Harriet et Gus, et consignez vos découvertes dans le nouveau guide pratique des animaux, une encyclopédie des nombreuses espèces trouvées dans les divers habitats de l'Ouest sauvage. Traquez, photographiez et prélevez des échantillons sur ces animaux pour ajouter des informations à votre guide pratique des animaux et progresser dans le rôle de naturaliste. Vous apprendrez également de nouvelles compétences, comme Exécution charitable et la capacité de monter des camps de voyageur. De plus, vous pourrez vous associer à Harriet Davenport pour enrayer la prolifération des braconniers en pillant leurs campements et en libérant des animaux de leurs cages.

ANIMAUX LÉGENDAIRES Au fil de vos activités de naturaliste, vous rencontrerez des animaux légendaires, que ce soit en mode exploration ou lors des traques spécifiques demandées par Harriet. Utilisez la carte des animaux légendaires pour découvrir l'emplacement de leurs habitats naturels, puis suivez les informations du guide pratique des animaux pour localiser chacune de ces créatures spéciales. Au final, leur destin reposera entre vos mains : vous pourrez soit choisir de prélever des échantillons pour Harriet et gagner de précieuses récompenses, soit les chasser et donner leur peau à Gus pour qu'il vous confectionne des vêtements de qualité. Explorez le monde du jeu pour trouver des couguars, des renards, des sangliers, des castors, des loups, des bisons et des wapitis légendaires. De plus, d'autres espèces apparaîtront dans l'Ouest sauvage dans les prochaines semaines.

APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE AMÉLIORÉ, ARMES ET ÉVÈNEMENTS DU MODE EXPLORATION INÉDITS Pour aider ceux qui veulent étudier les animaux, ou pour les amateurs aux yeux de lynx, un nouvel appareil photographique amélioré est disponible dans le catalogue Wheeler, Rawson & Co. Il vous offre une meilleure mobilité, ainsi que des options plus poussées, dont des filtres. Vous pourrez également mettre la main sur de nouvelles armes, dont un arc amélioré personnalisable et le fusil à éléphants, conçu pour abattre des animaux de très grande taille. La Naturaliste inclut également deux nouveaux évènements du mode exploration axés sur les animaux. PROTECTION D'ANIMAL LÉGENDAIRE Unissez vos forces pour défendre un animal légendaire contre des braconniers durant toute sa migration dans l'Ouest sauvage. Mais ne vous approchez pas trop, car il risque de vous percevoir comme une menace. MARQUAGE D'ANIMAUX SAUVAGES Rejoignez d'autres joueurs pour anesthésier et marquer certaines espèces d'animaux afin d'obtenir des échantillons, et découvrez un animal légendaire bonus, tout en réglant leur compte aux éventuels braconniers.

LE PASSE DU HORS-LA-LOI N°3 Le club Wheeler, Rawson & Co. et le passe du hors-la-loi sont de retour avec de nouveaux éléments à débloquer. Comme toujours, l'inscription au club Wheeler, Rawson & Co. est gratuite et automatique, et vous débloquerez des avantages en progressant dans les rangs de club. Procurez-vous le passe du hors-la-loi n°3 pour encore plus de bonus. Obtenez jusqu'à 40 lingots d'or, ainsi que de nombreuses offres et récompenses, dont des tenues uniques, des modifications d'armes, des améliorations de camp et bien plus. Vous pourrez débloquer 80 rangs avec le nouveau passe du hors-la-loi, disponible jusqu'au 19 octobre. Rendez-vous sur le site pour plus d'informations.

MISES À JOUR SUPPLÉMENTAIRES Vous rencontrerez toutes sortes de nouveaux personnages dans le mode exploration, dont d'autres chasseurs. Certains vous demanderont de l'aide, ou connaîtront une fin tragique. De plus, vous pourrez trouver au bord des routes et des chemins des épaves de chariots renfermant parfois de précieux objets abandonnés, et, dans certains cas, rencontrer leur conducteur éméché qui aurait bien besoin d'un coup de main. NOUVEAUX VÊTEMENTS ET PLUS La Naturaliste inclut également de nouveaux défis du jour de rôle et généraux, de nouvelles récompenses, une nouvelle collection de vêtements, coiffures, accessoires pour cheveux et interactions, la possibilité de stocker de la viande cuisinée dans la roue des objets et bien plus encore. Un casier d'armes a également été ajouté au camp dans le mode Histoire, ce qui permettra à Arthur de retirer des armes de la roue des armes. La mise à jour d'aujourd'hui s'accompagne également de plus de 250 corrections, rééquilibrages et améliorations générales pour Red Dead Online. Les problèmes d'apparition des camps et des animaux ont été résolus, le matchmaking et les méthodes d'équilibrage des équipes dans les salons des confrontations ont été améliorés, etc. Découvrez tous les détails de la mise à jour ici. AVANTAGES, OFFRES ET RÉCOMPENSES RÉCOMPENSES DOUBLÉES Jusqu'au 3 août, tous les naturalistes en herbe remporteront le double de récompenses pour les échantillons d'animaux légendaires de niveau 3 et sur toutes les ventes de cadavres d'animaux complets. De plus, atteignez certains objectifs de naturaliste dans les quatre prochaines semaines pour recevoir des avantages supplémentaires : Devenez naturaliste et obtenez un accessoire, une tenue ou une interaction de rôle en récompense.

Anesthésiez et prélevez un échantillon sur n'importe quel animal pour obtenir le drapeau Monstre de Gila pour votre camp.

Terminez une traque d'animal légendaire et obtenez une récompense pour recevoir la double cartouchière Farnholme dans une couleur unique.

Montez un camp de voyageur et obtenez une récompense pour recevoir une carte au trésor. DE NOUVELLES OFFRES ET RÉCOMPENSES SPÉCIALES Offre de 30 % de réduction sur un objet novice ou prometteur pour le rôle de naturaliste

Récompense pour obtenir 2 000 XP de naturaliste

Récompense pour obtenir des balles à petit gibier narcotiques gratuites

Récompense pour obtenir une phéromone d'animal légendaire gratuite

Offre de 30 % de réduction sur un revolver

Récompense pour obtenir une carte de compétence gratuite Consultez régulièrement la page Évènements du Social Club pour connaître les derniers bonus spéciaux. De plus, vous pouvez consulter vos offres et récompenses en cours à tout moment depuis le menu Avantages en jeu, ou dans la section Offres et récompenses du catalogue Wheeler, Rawson & Co. en ligne. PLAYSTATION 4 Les joueurs de Red Dead Online sur PlayStation 4 recevront des cadeaux, en plus de nouveaux bonus liés à l'accès anticipé. CADEAUX

10 balles à petit gibier narcotiques



5 réanimateurs pour animal



5 fortifiants de discrétion

BONUS DE L'ACCÈS ANTICIPÉ

Le mouflon à cornes de gabbro légendaire



Trois séries de fossiles à collectionner



Le mouflon à cornes de craie légendaire



Le poncho Woodcote



5 fortifiants de discrétion TWITCH PRIME Les membres Twitch Prime qui ont associé leurs comptes Rockstar Games Social Club et récupéré leurs avantages sur Twitch Prime pourront accéder gratuitement au manteau en wapiti Katata et recevront trois nouvelles récompenses de naturaliste et d'autres bonus en cours : 5 phéromones d'animal légendaire

6 000 XP de naturaliste

Camp de voyageur

Offre de 50 % de réduction sur un chien pour le camp

Offre de 50 % de réduction sur une tente

Offre de 50 % de réduction sur un gilet inférieur au rang 15

10 toniques spéciaux

10 médicaments miracles spéciaux

10 fortifiants miracles spéciaux

10 remontants spéciaux

