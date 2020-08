Red Dead Online : coyotes légendaires, cheval gratuit et récompenses à gogo cette semaine

Attendez-vous à des mises à jour hebdomadaires assez redondantes pour Red Dead Online, qui compte bien capitaliser sur l'arrivée du Rôle de Naturaliste. Il va désormais nous proposer chaque semaine de partir à la chasse de nouveaux animaux légendaires, avec par exemple le coyote rubigineux et le coyote d'ébène à traquer à partir de maintenant. Ils permettent notamment de confectionner deux manteaux spéciaux et un chapeau Babin en rapportant les ressources nécessaires à la boutique du trappeur de Gus.

À part ça, vous pouvez acheter de nouveaux vêtements chez Wheeler, Rawson & Co., et des bonus en tout genre peuvent être débloqués, avec notamment la possibilité de récupérer un cheval de niveau 40 ou inférieur gratuit.

COYOTE RUBIGINEUX ET COYOTE D'ÉBÈNE LÉGENDAIRES

Au cœur de la nuit, vous entendrez peut-être des coyotes qui hurlent à la lune, au loin. Un coyote rubigineux légendaire aurait pour habitude de sillonner les falaises et le canyon de Pike's Basin.

Le coyote d'ébène légendaire aurait lui été aperçu dernièrement errant dans les terres au sud-est de Strawberry. Ses yeux jaunes et son pelage noir lui donnent une apparence unique qui permet de le distinguer facilement des coyotes ordinaires.

Harriet est impatiente d'en savoir plus sur ces créatures mystérieuses, alors allez vite les étudier et n'oubliez pas de prélever des échantillons et de les lui ramener à sa boutique contre rémunération et de l'XP pour le rôle de naturaliste. Si en revanche vous avez failli attraper un rhume à force de passer vos nuits sur les plaines sauvages à attendre, Gus sera plus que ravi de transformer les fourrures de ces animaux majestueux en vêtements chauds.

BOUTIQUE DU TRAPPEUR DE GUS

Les deux animaux légendaires permettent la confection du manteau rubigineux et du manteau d'ébène. Nul doute qu'ils feront tourner toutes les têtes lorsque vous paraderez en célébrant vos triomphes au saloon Smithfield. Le chapeau Babin sera également disponible à condition de fournir les matériaux nécessaires.

Fabriquez l'un des nouveaux manteaux en coyote légendaire avant le 18 août pour obtenir une récompense permettant de recevoir un manteau de votre choix gratuit. Elle apparaîtra dans vos Offres et récompenses dans les 48 heures.

NOUVEAUTÉS

De nouveaux articles permanents ont été ajoutés au catalogue Wheeler, Rawson & Co., dont :

Chemise Molina ;

Chemise Corrales ;

Chapeau Hinxman ;

Chapeau Filera ;

Pantalon Penstock ;

Veste Daventry ;

Manteau Blackgrave.

BONUS, OFFRES ET RÉCOMPENSES

Les joueurs qui trouveront tous les animaux légendaires réclamés jusqu'ici dans les missions de traque d'Harriet obtiendront une récompense pour recevoir un cheval de niveau 40 ou inférieur gratuit.

Les chasseurs de primes et marchands vont pouvoir s'en mettre plein les poches d'ici le 18 août grâce à un bonus de RDO$ de 50 % sur leurs gains. Dans le même temps, ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion de se lancer dans ces carrières pourront profiter d'une réduction de 5 lingots d'or sur le prix de l'étal de boucher et de la licence de chasseur de primes, ainsi que de 30 % de réduction sur les tenues, chevaux et apparences d'armes de chasseurs de primes et de marchands, sur le chariot de chasseur de primes, le chariot de chasse et sur tous les fusils (à l'exception du fusil à éléphants).

Si vous n'avez pas encore mis les pieds dans Red Dead Online, jouez avant le 21 septembre pour recevoir les objets suivants dans le jeu, et consultez régulièrement la section Avantages pour découvrir les nouvelles Offres et récompenses :

Une offre de 30 % de réduction sur un objet novice ou prometteur pour le rôle de naturaliste ;

Une récompense pour recevoir des balles à petit gibier narcotiques gratuites

Une offre de 30 % de réduction sur un revolver ;

Une récompense pour recevoir 2 000 XP de naturaliste ;

Une récompense pour recevoir une phéromone d'animal légendaire gratuite ;

Une récompense pour recevoir une carte de compétence gratuite.

Quand on est naturaliste, il n'y a rien de plus gratifiant que d'étudier la faune sauvage et ses habitats, mais ce n'est pas une raison pour ne pas profiter d'un certain nombre d'avantages, dont les cadeaux suivants :

Devenez naturaliste et obtenez une récompense pour recevoir un accessoire, une tenue ou une interaction de rôle gratuits ;

Anesthésiez et prélevez un échantillon sur n'importe quel animal pour obtenir le drapeau Monstre de Gila pour votre camp ;

Terminez une traque d'animal et obtenez une récompense pour recevoir la double cartouchière Farnholme dans un coloris unique ;

Achetez un camp de voyageur et obtenez une récompense pour recevoir une carte au trésor.

Consultez la page Évènements du Social Club pour connaître les derniers bonus spéciaux. De plus, vous pouvez consulter vos offres et récompenses en cours à tout moment depuis le menu Avantages en jeu, ou dans la section Offres et récompenses du catalogue Wheeler, Rawson & Co. en ligne.

Avantages Prime Gaming

Les joueurs de Red Dead Online ayant associé leurs comptes Rockstar Social Club et Prime Gaming obtiendront des récompenses pour recevoir les articles suivants :

5 phéromones d'animal légendaire ;

6 000 XP de naturaliste ;

Camp de voyageur gratuit ;

Manteau Katata gratuit (confectionné à partir d'une fourrure de wapiti légendaire).

De plus, les joueurs dont le compte est associé à Prime Gaming obtiendront des offres pour recevoir -50 % sur un chien pour le camp, -50 % sur une tente et -50 % sur un gilet inférieur au rang 15 ; ainsi que 10 toniques spéciaux, 10 médicaments miracles spéciaux, 10 fortifiants miracles spéciaux et 10 remontants spéciaux dans le coffre de leur camp ou à n'importe quel bureau de poste.