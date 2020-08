Red Dead Online : alligators légendaires, nouveaux vêtements et plus cette semaine

La communauté Red Dead Online a enfin du grain à moudre avec l'arrivée du Rôle de Naturaliste, amenant de nombreux objectifs pour s'occuper en ligne. Rockstar Games va désormais capitaliser là-dessus en ajoutant de nouveaux animaux légendaires de manière hebdomadaire, à commencer par l'alligator Teca et l'alligator doré.

À part ça, vous pouvez profiter d'objets inédits dans la boutique du trappeur Gus, de 30 % de réduction sur le prix des chevaux, pistolets, tentes, drapeaux de camp et thèmes de camp et davantage de promotions encore.

NOUVEAUX ANIMAUX LÉGENDAIRES : ALLIGATORS TECA ET DORÉ

Dans le lit de la Kamassa River rôde une créature aussi rare que dangereuse. Généralement de sortie une fois la nuit tombée ou par temps de pluie ou d'orage, l'alligator Teca légendaire ne devra être traqué que par les naturalistes ou les chasseurs les plus téméraires.

Des pêcheurs ont également aperçu un magnifique alligator doré légendaire dans les eaux marécageuses de la Lannahechee River. Ce super prédateur au caractère bien trempé se manifeste principalement lors de matinées brumeuses.

Les naturalistes peuvent étudier ces créatures écailleuses à sang froid et en rapporter des échantillons à Harriet afin de compléter leur guide pratique des animaux et gagner de l'expérience de naturaliste. Ils peuvent également choisir de les chasser ; Gus se fera un plaisir de confectionner des manteaux avec la peau de ces alligators.

Traquer des alligators n'est pas une mince affaire. Si ça peut vous encourager, sachez que les ventes d'échantillons et de peaux d'alligators légendaires offrent 50 % de gains et d'expérience bonus jusqu'au 10 août. Chassez l'alligator Teca afin de recevoir le chapeau O'Quinn dans un coloris spécial ou l'alligator doré pour obtenir les mitaines Helsby dans une couleur unique. Ces récompenses seront disponibles sur la page Offres et récompenses dans les 48 heures.

BOUTIQUE DU TRAPPEUR DE GUS

La boutique de Gus s'étoffera chaque semaine de nouveaux vêtements et accessoires, au fur et à mesure de la découverte de nouveaux animaux légendaires. Apportez-lui les peaux des alligators Teca et doré pour lui permettre de fabriquer le manteau Teca et le manteau doré, de quoi vous garder au chaud pour vos expéditions futures. Fabriquez n'importe quel manteau en peau d'alligator légendaire pour recevoir en bonus le tout nouveau poncho Corchado dans un coloris unique.

De plus, Gus se fera un plaisir de donner un peu de mordant à votre arc amélioré en mettant à votre disposition une nouvelle variante à base de peau d'alligator.

Attention, cependant : Harriet risque de se fâcher si vous vous rendez trop souvent chez Gus pour lui livrer des peaux. Tenez-vous-le pour dit.

NOUVEAUTÉS DU CATALOGUE

Le catalogue Wheeler, Rawson & Co. s'étoffe de nouveaux éléments vestimentaires permanents cette semaine :

Poncho Corchado ;

Veste Sandoval ;

Manteau Windcliff ;

Robe Fairbairn ;

Robe Litten ;

Pantalon Pedrosa ;

Pantalon Plata ;

Chapeau O'Quinn ;

Chapeau Tiltham ;

Mitaines Helsby ;

Bottes Moreton.

Ainsi que de nouveaux coloris pour le manteau de marshal, le gilet Killiman et le chapeau à crotale du Texas.

Les stocks abondants de peaux d'alligator signifient que de nouveaux coloris sont disponibles pour le chapeau en alligator et que le gilet Ortega fait son grand retour, tandis que les éperons de vaquero baroques ainsi que les nouveaux coloris des bottes Strickland ne manqueront pas de faire des envieux.

BONUS ET AVANTAGES

Cette semaine, profitez de 30 % de réduction sur le prix des chevaux, pistolets, tentes, drapeaux de camp et thèmes de camp.

Quand on est naturaliste, il n'y a rien de plus gratifiant que d'étudier la faune sauvage et ses habitats, mais ce n'est pas une raison pour ne pas profiter d'un certain nombre d'avantages disponibles jusqu'au 24 août, dont :

Devenez naturaliste et obtenez une récompense pour recevoir un accessoire, une tenue ou une interaction de rôle ;

Terminez une traque d'animal et obtenez une récompense pour recevoir la double cartouchière Farnholme dans une couleur unique ;

Anesthésiez et prélevez un échantillon sur n'importe quel animal pour obtenir le drapeau Monstre de Gila pour votre camp ;

Achetez un camp de voyageur et obtenez une récompense pour recevoir une carte au trésor.

ÉGALEMENT DISPONIBLE JUSQU'AU 21 SEPTEMBRE

Offre de 30 % de réduction sur un objet novice ou prometteur pour le rôle de naturaliste

Récompense pour recevoir 2 000 XP de naturaliste

Récompense pour recevoir des balles à petit gibier narcotiques gratuites

Récompense pour recevoir une phéromone d'animal légendaire gratuite

Offre de 30 % de réduction sur un revolver

Récompense pour recevoir une carte de compétence gratuite

Twitch Prime

Associez votre compte Rockstar Games Social Club à Twitch Prime pour recevoir gratuitement un manteau Katata (confectionné à partir d'une fourrure de wapiti légendaire), ainsi que les bonus suivants :