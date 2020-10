Red Dead Online : bonus d'Halloween, chasse à la panthère Iwakta légendaire et plus cette semaine

Halloween a commencé en avance sur Red Dead Online, avec un mode Terreurs Nocturnes et un passe spécial. Les festivités continuent sur la même lancée avec cette fois de l'expérience et des RDO$ triplés avec ce type de parties. Sinon, la chasse se poursuit avec la panthère Iwakta légendaire du manoir de Braithwaite, dont la fourrure peut être échangée contre un manteau exclusif. Et si vous obtenez des os et de la fourrure rêche, vous pourrez même fabriquer une variante jaguar de l'arc amélioré.

Sinon, plusieurs éléments sont en promotion, et des vêtements inédits ont intégré la boutique Wheeler, Rawson & Co.

LA PANTHÈRE IWAKTA LÉGENDAIRE SÈME LA TERREUR PRÈS DU MANOIR BRAITHWAITE

Des ouvriers et des bêtes ont été victimes de la panthère Iwakta légendaire aux environs du manoir Braithwaite. Cette créature a tendance à se fondre dans son environnement, il vous faudra donc faire preuve de ruse et de courage pour la débusquer.

Retrouvez Harriet à sa boutique pour démarrer cette nouvelle mission de traque, et n'oubliez pas de faire le plein de munitions narcotiques si vous préférez opter pour la méthode douce.

BOUTIQUE DU TRAPPEUR DE GUS

Si jamais vous décidiez de tuer la panthère Iwakta légendaire, rapportez sa fourrure à Gus pour l'échanger contre de la monnaie sonnante et trébuchante et déverrouiller le manteau Iwakta dans sa boutique.

Avec les os denses et la fourrure rêche d'un jaguar, Gus Macmillan va se faire une joie de vous fabriquer une nouvelle variante d'arc. Récupérez la variante jaguar de l'arc amélioré dès aujourd'hui, disponible uniquement dans la boutique de Gus.

Procurez-vous le manteau Iwakta ou la nouvelle variante de l'arc amélioré pour obtenir une récompense pour une cartouchière simple gratuite. De plus, les chapeaux et sacoches de selle de trappeur sont à -40 % dans la boutique de Gus cette semaine.

BONUS D'HALLOWEEN

Participez à Terreurs nocturnes, l'horrifiante série à la une de la semaine opposant les morts aux vivants au cours d'un affrontement aux proportions surnaturelles, pour obtenir le triple d'or et d'XP. Jouer à Terreurs nocturnes le jour d'Halloween validera un défi du jour, manger des bonbons également. Fêtez l'occasion comme il se doit, mais en toute sécurité !

La collection de masques terrifiants de Madame Nazar est toujours disponible dans sa boutique, mais jusqu'au 2 novembre seulement.

Dans le même temps, tous les rôles sont à l'honneur cette semaine. Les missions de chasseur de primes, les ventes de collections complètes de collectionneur et les ventes de marchand et de distillateur clandestin rapportent 25 % de RDO$ supplémentaires et le double d'XP de rôle jusqu'au 2 novembre.

Les détenteurs du passe d'Halloween recevront une récompense pour un composant d'arme gratuit de leur choix.

NOUVEAUTÉS DU CATALOGUE

Découvrez les nouveautés du catalogue Wheeler, Rawson & Co., dont les chapeaux Caffyns et Garrack, ainsi que de nouveaux coloris pour le chapeau en rat, la veste de chasse, le manteau à franges Riggs, les jambières Griffith, les bottes Strayhorn et les demi-jambières Becker et patinées.

PROMOTIONS

Cette semaine, profitez de 5 lingots d'or de réduction sur les rôles de chasseur de primes, de marchand, de collectionneur et de naturaliste, ainsi que de 10 lingots d'or de réduction sur le rôle de distillateur clandestin. De plus, les distillateurs clandestins peuvent déménager leur distillerie gratuitement cette semaine. Les joueurs pourront également profiter de -40 % sur tous les objets de rôle, ainsi que des promotions suivantes chez les armuriers, tailleurs et écuries des cinq États :

40 % de réduction sur les ceintures holster, cartouchières, doubles cartouchières et ponchos ;

40 % de réduction sur les selles, selles améliorées et équipements de selle ;

30 % de réduction sur les pistolets et revolvers ;

30 % de réduction sur les chevaux.

CHALLENGE PHOTO LA NATURALISTE – RÉSULTATS À VENIR

Vous attendez avec impatience les résultats du challenge photo La Naturaliste ? Consultez régulièrement le Rockstar Newswire, ils seront publiés dans les prochaines semaines. Les six photos sélectionnées (parmi plus de 10 000 reçues) seront rendues disponibles sous la forme de drapeaux de camp, de photographies de bar ou de décors de studio de photographie dans la prochaine mise à jour.

AVANTAGES PRIME GAMING

Les joueurs de Red Dead Online ayant associé leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming obtiendront des récompenses pour recevoir les articles suivants :