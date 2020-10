Red Dead Online : mode Terreurs Nocturnes, Passe d'Halloween et plus cette semaine avec une grosse mise à jour

Fini la routine des chasses légendaires pour Red Dead Online ! Enfin presque, car encore cette semaine, nous sommes invités à poursuivre la panthère noctivague à Bolger Glade et la panthère fantôme à Bluewater Marsh pour débloquer des ensembles de vêtements, et à profiter d'études sur le vitalisme pour nous transformer en opossum. Mais il y a surtout du contenu en lien avec Halloween qui débarque sur toutes les plateformes. Déjà, le Passe d'Halloween nous permettra de débloquer des éléments gratuits ou payants sur une durée limitée.

Le plus intéressant reste l'arrivée d'un mode Terreurs Nocturnes, où 4 équipes s'affrontent entre elles et contre des morts-vivants, alors qu'un masque de prédateur permet d'obtenir des pouvoirs surnaturels. L'expérience y est d'ailleurs triplée durant toute la durée de l'évènement.

HALLOWEEN ARRIVE DANS RED DEAD ONLINE



L'esprit d'Halloween balaie les plaines et les montagnes, les déserts et les marais, les villages et les grandes villes. Cette semaine, dans Red Dead Online, chassez deux animaux légendaires, découvrez le tout nouveau passe d'Halloween, essayez le nouveau mode Terreurs nocturnes et bien plus en attendant la fête des morts.

PANTHÈRES LÉGENDAIRES

Deux terribles prédateurs se seraient installés dans les marais, insaisissables même pour les meilleurs chasseurs. La panthère noctivague se fond dans la végétation et l'ambiance brumeuse de Bolger Glade au crépuscule, tandis que la panthère fantôme a été aperçue en train de chasser des cerfs dans la région de Bluewater Marsh et ses alentours.

Apportez les peaux de panthères noctivagues et fantôme à Gus pour en tirer une jolie somme. Vous débloquerez les ensembles de vêtements correspondants, à porter avec fierté tandis que vous raconterez à vos amis vos aventures épiques et quelque peu exagérées.

LE PASSE D'HALLOWEEN

La saison automnale apporte avec elle son lot de frayeurs, mais aussi le passe d'Halloween. Le passe d'Halloween est une mise à niveau payante à durée limitée qui donne accès à des récompenses tout au long de ses 20 rangs. Obtenez des vêtements spéciaux à thème, des variantes d'armes complètes, des décors pour le studio de photographie, un décor gothique pour votre bar de contrebande, des filtres pour votre appareil photo amélioré et bien plus au fil de votre progression.

Toutes les récompenses du passe d'Halloween à hauteur de votre rang dans le passe actuel se déverrouillent instantanément lorsque vous vous procurez le passe d'Halloween. Tout ce que vous déverrouillerez pendant la durée du passe (à partir de maintenant jusqu'au 16 novembre) restera votre propriété même après l'expiration du passe d'Halloween.

Achetez le passe d'Halloween cette semaine pour recevoir une récompense pour un composant d'arme de votre choix. Rendez visite à madame Nazar cette semaine et vous découvrirez que tous les masques d'Halloween sont de retour pour une durée limitée. Achetez-en un et recevez 10 couteaux de lancer empoisonnés et une récompense pour une carte de compétence de votre choix. Les joueurs ayant choisi un rôle recevront 2 000 XP de club et une remise de 50 % sur une arme du recéleur.

NOUVEAU MODE TERREURS NOCTURNES

Dans le nouveau mode Terreurs nocturnes, 4 équipes s'affrontent entre elles et contre des morts dans un combat pour la survie. Éliminez des morts, mais sachez qu'éliminer les joueurs ennemis sera plus intéressant pour améliorer votre score.

Volez un masque de prédateur de la nuit pour obtenir des capacités surnaturelles et prendre l'avantage. Terminez une manche de Terreurs nocturnes au cours de la semaine et gagnez trois fois plus de gains ainsi qu'un colis comprenant 3 tomahawks, 10 bouteilles incendiaires instables et 25 munitions de chevrotine incendiaire.

ÉTUDES SUR LE VITALISME

Cueillez de l'Harrietum Officinalis et achetez la recette d'études sur le vitalisme de l'opossum pour vous transformer en cet animal. De plus, assouvissez votre soif d'exploration jusqu'au 26 octobre avec des voyages rapides gratuits.

PROMOTIONS D'HALLOWEEN

Des remises vous attendent dans les boutiques, dont :

5 lingots d'or de remise sur les rôles de chasseur de primes, de marchand, de collectionneur et de naturaliste ;

10 lingots d'or de remise sur le rôle de distillateur clandestin ;

Déplacement gratuit de votre distillerie clandestine ;

-40 % sur tous les objets de rôle ;

-40 % sur toute la boutique du campeur ;

-30 % sur toutes les armes de corps-à-corps.

AVANTAGES PRIME GAMING

Les joueurs de Red Dead Online ayant associé leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming obtiendront des récompenses pour recevoir les articles suivants :

5 phéromones d'animal légendaire gratuites ;

6 000 XP de naturaliste ;

Camp de voyageur gratuit ;

Manteau Katata gratuit (confectionné à partir d'une fourrure de wapiti Katata légendaire).

De plus, les joueurs qui associeront leur compte Prime Gaming avant le 16 novembre recevront une récompense pour une cartouchière simple, ainsi qu'une offre de 50 % de remise sur une double cartouchière, 50 % de remise sur le feu de camp de luxe et 30 % de remise sur l'arc amélioré.