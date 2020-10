Red Dead Online : un ours esprit doré à chasser, de l'XP de club gratuit et plus cette semaine

Les chasses aux animaux légendaires du Naturaliste de Red Dead Online se poursuit avec une étrange créature. Nous sommes invités à pister l'ours esprit doré à Big Valley, pour prélever un échantillon sur lui ou le tuer pour obtenir un manteau à son image. À part ça, vous pouvez obtenir 5 000 XP de club pour fêter la fin imminente du Passe du Hors-la-Loi N°3, profiter d'expérience doublée dans les missions de rôle, ou encore bénéficier de réductions en lien avec le Naturaliste, justement.

Le descriptif des activités de la semaine est disponible ci-dessous.

UN OURS ESPRIT DORÉ APERÇU ATTAQUANT DES BRACONNIERS DANS BIG VALLEY

Restez sur le qui-vive : des cadavres de braconniers, victimes du gigantesque ours esprit doré, ont été retrouvés dans Big Valley. Célèbre pour son épais poil de couleur sable, il est convoité par les braconniers, fascinés par son splendide pelage. Parlez à Harriet pour lancer la mission de traque. Prenez garde, cependant : toute rencontre avec cette créature pourrait être fatale.

Prélevez un échantillon ou tuez l'ours esprit doré pour recevoir une offre de -50 % sur un objet de naturaliste établi ou plus et vendez sa peau à Gus pour qu'il vous propose un superbe manteau sur mesure.

Profitez de votre visite chez Harriet pour obtenir la nouvelle recette d'études sur le vitalisme et récoltez de l'Harrietum Officinalis pour vous transformer en sanglier.

RÉCOMPENSES

La date limite pour remporter toutes les récompenses du dernier club Wheeler, Rawson & Co. et du passe du hors-la-loi n° 3 approche, mais sachez que tous les joueurs recevront 5 000 XP de club simplement en jouant à Red Dead Online entre le 6 et le 12 octobre.

BONUS

Les joueurs peuvent remporter de l'XP doublée dans les missions de rôle : les primes, les ventes de marchand et de distillateur clandestin, les missions de l'histoire et de promotion de distillateur clandestin, les traques de naturaliste et les missions d'animaux braconnés.

Les évènements et missions du mode exploration, les confrontations, les courses et les missions Une terre d'opportunités rapportent de l'XP doublée jusqu'au 12 octobre.

PROMOTIONS POUR NATURALISTES

Les aspirants naturalistes bénéficieront d'une remise de 5 lingots d'or sur le guide pratique des animaux d'Harriet et de -40 % sur tous les objets de naturaliste, afin de se lancer dans leurs aventures dans de bonnes conditions. De plus, ceux qui désirent acheter des amulettes auprès de Gus profiteront de -30 % sur le coût de fabrication.

AVANTAGES PRIME GAMING

Les joueurs de Red Dead Online ayant associé leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming obtiendront des récompenses pour recevoir les articles suivants :