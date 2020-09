Red Dead Online : orignaux légendaires et flèches gratuites cette semaine

Cette semaine, révisez votre grammaire avec Red Dead Online ! Un orignal : des ? Des orignaux pardi ! Oui, ce sont bien deux orignaux légendaires qui vont pouvoir être chassés ces prochains jours aux abords de la Kamassa River, avec la possibilité de prélever un échantillon sur eux pour bénéficier d'une offre de 30 % de réduction sur une arme au choix, ou de les occire pour en faire des ensembles de vêtements.

À part ça, lancer une partie de 5 octobre vous fera débloquer 30 flèches gratuites, et des promotions sont accessibles dans vos boutiques favorites.

DEUX SUPERBES ORIGNAUX LÉGENDAIRES APERÇUS DANS LA NATURE

D'immenses orignaux légendaires ont été aperçus dans l'Ouest sauvage. Ces animaux craintifs sont étonnamment agiles au vu de leur taille et prennent la fuite lorsqu'ils se sentent en danger.

L'orignal neigeux se fond dans les paysages de Barrow Lagoon. Guettez ses grands bois noirs faciles à repérer dans la neige. Cette créature se manifeste généralement lors des nuits pluvieuses, alors enfilez une veste en cuir épaisse avant de partir en expédition.

L'orignal chevalier, quant à lui, se distingue par sa robe sombre et a l'habitude de paître en journée au bord de la Kamassa River. Approchez-le silencieusement et visez juste pour l'anesthésier ou le dépecer.

Prélevez un échantillon sur l'un des orignaux légendaires pour profiter d'une offre de 30 % de réduction sur une arme de votre choix.

BOUTIQUE DU TRAPPEUR DE GUS

Si vous décidez de les abattre, passez par la boutique de Gus Macmillan pour lui vendre les peaux d'orignal neigeux ou d'orignal chevalier à un tarif 50 % plus élevé jusqu'au 5 octobre. Cela permettra aussi à Gus de vous confectionner deux nouveaux ensembles de vêtements pour votre collection.

BONUS ET AVANTAGES

Jouez à Red Dead Online entre le 29 septembre et le 5 octobre pour recevoir gratuitement 10 flèches enflammées, 10 flèches empoisonnées et 10 flèches à petit gibier dans votre coffre.

De nombreuses promotions vous attendent cette semaine. Profitez de -50 % sur les fortifiants d'Harriet et les armes de lancer, et de -30 % sur les schémas et recettes, les pistolets et l'arc amélioré.

AVANTAGES PRIME GAMING

Les joueurs de Red Dead Online ayant associé leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming obtiendront des récompenses pour recevoir les articles suivants :

5 phéromones d'animal légendaire gratuites ;

6 000 XP de naturaliste ;

Camp de voyageur gratuit ;

Manteau Katata gratuit (confectionné à partir d'une fourrure de wapiti Katata légendaire).

De plus, les abonnés Prime Gaming recevront des récompenses pour un thème de bar au choix, une tenue, un accessoire ou une interaction de rôle au choix, 6 000 XP de club, 10 gins, 10 brandys, 10 rhums, 10 boîtes de haricots à la tomate et 10 Jolly Jack's, et ce jusqu'au 12 octobre.