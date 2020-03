Red Dead Online : chapeau en alligator, bonus d'XP et de RDO$ et variante d'un mode Confrontation avec le patch hebdomadaire

La mise à jour hebdomadaire de Red Dead Online fait dans la simplicité totale cette semaine, avec sur le principe aucune réelle nouveauté. Pour preuve, en première ligne, Rockstar Games nous vend le retour de plusieurs éléments cosmétiques dans la boutique.

Il apporte bien une variation du mode Confrontation Arme Préférée et des bonus de RDO$ et d'XP pour certaines parties de l'expérience, mais il faut faire avec : il s'agit d'une semaine de vache maigre pour le multijoueur de Red Dead Redemption 2. La faute au développement ralenti par le coronavirus ?

RETOUR DU CHAPEAU EN ALLIGATOR ET D'AUTRES ÉLÉMENTS VESTIMENTAIRES POUR UNE DURÉE LIMITÉE

Une série d'éléments vestimentaires fait son grand retour dans le catalogue Wheeler, Rawson & Co. pour une durée limitée, dont :

Le chapeau en alligator ;

Le chapeau tuyau de poêle bas ;

Le manteau d'hiver ajusté ;

La veste Benbow ;

Le gilet Ortega ;

Le pantalon à lacets ;

Les bottes Strickland ;

Les bottes Calhoun ;

Les éperons de vaquero baroques.

Et tout ça jusqu'au 13 avril, alors profitez-en tant qu'ils sont disponibles !

SÉRIE CONFRONTATION : ARME PRÉFÉRÉE

Dans cette variation, plus l'arme est difficile à manier, plus vous obtenez de points lorsque vous éliminez un adversaire. Profitez de nouveaux équipements plus volatils, de nouveaux barèmes et d'encore plus d'explosions.

Lieux : Fort Mercer, Champs pétrolifères des Heartlands, Tall Trees

BONUS

Les justiciers pourront profiter de 50 % de RDO$ bonus pour chaque criminel recherché, dont les légendaires.

Les collectionneurs, eux, recevront 100 % d'XP de rôle bonus dans les évènements du mode exploration réservés aux collectionneurs, ainsi que sur la vente de collections complètes.