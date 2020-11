Red Dead Online : cheval gratuit, bonus pour les Marchands et Distillateurs Clandestins et plus cette semaine

Maintenant qu'Halloween est passé, Red Dead Online revient à des considérations plus attendues. Il met cette semaine en avant les Marchands et Distillateurs Clandestins, en leur offrant 25 marchandises de marchand et un réapprovisionnement de moût pour toute connexion avant le 9 novembre. Et si vous avez atteint le rang 5 dans au moins un Rôle, vous pouvez aussi recevoir un cheval gratuit, de rang 40 ou inférieur !

À part ça, le catalogue Wheeler, Rawson & Co. a été mis à jour avec de nouveaux vêtements en édition limitée.

MARCHANDS ET DISTILLATEURS CLANDESTINS À L'HONNEUR DANS RED DEAD ONLINE C'est le moment de se lancer dans les affaires dans Red Dead Online. Les marchands qui joueront au moins une fois avant le 9 novembre recevront une récompense pour 25 marchandises de marchand gratuites, tandis que les distillateurs clandestins recevront une récompense pour un réapprovisionnement de moût gratuit. Effectuez une vente spécifique à un de ces rôles et recevez une carte au trésor pour garnir votre sacoche. Les joueurs de Red Dead Online ayant atteint le rang 5 ou plus dans n'importe quel rôle recevront un cheval gratuit (de rang 40 ou inférieur). Si vous souhaitez diversifier votre cavalerie, sachez que tous les boxes d'écurie sont à -30 % dans tout l'Ouest sauvage. AJOUTS AU CATALOGUE Le catalogue Wheeler, Rawson & Co. propose de nombreux éléments vestimentaires en vente pour une durée limitée : La tenue le Tasman

La veste Benbow et le chapeau tuyau de poêle bas

Le manteau queue-de-morure formel et la casquette à carreaux

Le chapeau en alligator

Le chapeau de Manteca

Le chapeau avec gardénia

La jupe relevée

Le pantalon à lacets

Le pantalon Carver

Les mitaines forestières

Le gilet Ortega

Les bottes Strickland

Les bottes Calhoun

Ainsi que le bandana à motif dans des coloris exclusifs et la tenue le Danube. AVANTAGES PRIME GAMING Les joueurs de Red Dead Online ayant associé leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming obtiendront des récompenses pour recevoir les articles suivants : 5 phéromones d'animal légendaire gratuites

6 000 XP de naturaliste

Camp de voyageur gratuit

Manteau Katata gratuit (confectionné à partir d'une fourrure de wapiti Katata légendaire)

Red Dead Redemption 2 est actuellement disponible à l'achat pour 29,99 € à la Fnac.