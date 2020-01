Red Dead Online : le mode Photo disponible sur Xbox One, un bonus d'XP et plus encore avec le nouveau patch

Cette semaine, c'est séance de rattrapage pour Red Dead Online ! Vous vous souvenez peut-être d'une mise à jour apportant un mode Photo, des vêtements et des interactions sur PS4 : la voilà désormais disponible sur Xbox One.

Les éléments cosmétiques et émoticônes ont au passage été ajoutés sur PC et Stadia, tandis que tout le monde peut profiter de réductions sur certaines améliorations ou encore d'un bonus d'expérience en mode Exploration. Rien de bien folichon cette semaine si vous jouez sur PS4, mais pour les utilisateurs d'autres plateformes, c'est toujours ça de pris.

NOUVEAUTÉS DANS LE CATALOGUE ET REPAIRE DE BEAVER HOLLOW - NOUVEAUX VÊTEMENTS ET INTERACTIONS SUR XBOX ONE, PC ET STADIA

Pour les joueurs sur Xbox One, PC et Stadia : découvrez quatre nouveaux éléments vestimentaires et cinq nouvelles interactions dans Red Dead Online, ainsi que le repaire des Rejetons de Murfree à Beaver Hollow.

Éléments vestimentaires

Double cartouchière Salizzo



Bottes Rulfo



Chapeau Starret



Demi-jambières Gordillo

Interactions

Coup de chapeau



Hurlement



Rire jovial



Geste subtil



Face à face

BONUS ET AVANTAGES - OFFRES SUR LES RANGS, BONUS D'EXPÉRIENCE POUR LES PERSONNAGES ET BIEN PLUS

Vous cherchez à améliorer vos armes, vos munitions et vos provisions ? Profitez de 30 % de réduction sur les améliorations pour canons, mires, lunettes et crosses (gravures exclues), ainsi que de réductions sur les recettes et schémas disponibles chez le recéleur, permettant par exemple de confectionner des flèches enflammées ou des réanimateurs spéciaux pour cheval.

Les joueurs qui parviennent à atteindre le rang 10 avant le 27 janvier pourront se procurer l'arme de leur choix à -30 %. Tentez d'atteindre le rang 20 avant la même date pour profiter de 30 % de réduction sur un cheval. N'oubliez pas de vous rendre dans la section Avantages pour bénéficier de ces promotions et de toutes les autres offres et récompenses en cours.

Pour bénéficier du bonus de 50 % d'expérience, embarquez-vous dans des missions en mode exploration en rendant par exemple visite à Josiah Trelawny ou Sean Macguire, ou bien prêtez main-forte à Horley dans Une terre d'opportunités.

Les abonnés Twitch Prime ayant associé leur compte Rockstar Social Club bénéficient de 10 % de réduction supplémentaire et peuvent obtenir le sac de collectionneur et l'alambic en cuivre poli gratuitement (rendez-vous sur Twitch Prime pour vous inscrire). Les abonnés à PlayStation Plus peuvent toujours obtenir leur couleur supplémentaire gratuite pour la veste Leavitt.

Ceux qui ont vérifié leur adresse e-mail sur le Social Club et activé la vérification en deux étapes entre le 7 et le 13 janvier recevront dans la section Avantages leur récompense de 5 lingots d'or à utiliser pour le passe du hors-la-loi n°2, la licence de chasseur de primes, l'étal de boucher de marchand ou le sac de collectionneur selon ce qu'ils possèdent déjà.

MODE PHOTO ET NOUVEAUTÉS POUR LE MODE HISTOIRE MAINTENANT DISPONIBLE SUR XBOX ONE

Les joueurs sur Xbox One peuvent désormais découvrir les nouveautés du mode Histoire qui n'étaient jusque-là disponibles que dans Red Dead Redemption 2 sur PlayStation, PC et Stadia. Cela inclut le mode Photo, qui vous permet d'immortaliser vos aventures dans le mode Histoire de Red Dead Redemption 2 et de les partager sur le Social Club.

MAINTENANT DISPONIBLE SUR XBOX ONE EN MODE HISTOIRE