Red Dead Online : bonus d'XP pour le marchand et le distillateur, variante de mode et plus pour cette semaine

Les semaines se suivent et se ressemblent inlassablement pour Red Dead Online. Le mode multijoueur de Red Dead Redemption 2 n'apporte ce mardi pour seule nouveauté qu'une variante du mode Arme Préférée sur Wapiti d'Ambarino.

Vous pouvez sinon profiter d'un bonus d'expérience de 50 % sur les activités du marchand et du distillateur, jouir de promotions sur plusieurs éléments, et retrouver des vêtements déjà vendus par le passé à prix réduit dans la boutique numérique.

BONUS D'EXPÉRIENCE DE RÔLE POUR LES MARCHANDS ET DISTILLATEURS

Cette semaine, les commerçants en herbe et les entrepreneurs auront le vent en poupe. Les marchands peuvent profiter de 50 % d'expérience de rôle en plus dans toutes les missions de vente et de ravitaillement, ainsi que dans les évènements du mode exploration pour marchands.

Les distillateurs, eux, peuvent profiter de 50 % d'expérience de rôle bonus dans les missions de vente, de promotion et scénarisées.

SÉRIE À LA UNE

La série à la une est la variation explosive du mode Arme préférée. Obtenez des points supplémentaires en éliminant vos adversaires avec les armes les plus incendiaires de votre inventaire. Cette semaine, la rotation des lieux possibles pour ce mode inclut la réserve Wapiti d'Ambarino.

PROMOTIONS

Distillateurs, profitez de réductions sur un certain nombre d'ajouts tels que le bar et le groupe de musiciens pour attirer plus de clients. Les hors-la-loi et justiciers peuvent bénéficier de promotions sur les selles, les emplacements d'écurie, des objets de rôle et plus.

60 % de réduction sur les selles

30 % de réduction sur les emplacements d'écurie

40 % de réduction sur les boucles de ceinture, lunettes, cache-œils, anneaux et gants réservés aux rôles

30 % de réduction sur les manteaux

30 % de réduction sur le bar, le groupe de musiciens et toutes les améliorations cosmétiques de la distillerie clandestine (comme les thèmes et photos de bar, ou l'aménagement et l'équipement)

VÊTEMENTS À DURÉE LIMITÉE

La dernière sélection de vêtements à durée limitée est toujours disponible chez Wheeler, Rawson & Co., et ce jusqu'au 27 avril, alors profitez-en pour compléter votre garde-robe avant qu'il ne soit trop tard.