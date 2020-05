Red Dead Online : des bonus d'or, d'XP et de RDO$ cette semaine

Vous commencez à être habitués, il ne faut visiblement pas attendre grand-chose des mises à jour de contenu hebdomadaire de Red Dead Online en ce moment. Le mode multijoueur de Red Dead Redemption 2 continue sur sa lancée classique et peu surprenante pour ses prochains jours.

Quelques promotions sont disponibles chez les marchands, les vêtements en édition limitée de la semaine passée sont toujours accessibles jusqu'au 11 mai, et vous profiter de bonus d'expérience, de RDO$ et d'or dans les modes de confrontations ou de courses.



PROFITEZ DE RDO$ ET D'OR BONUS DANS LES MODES CONFRONTATION ET LES COURSES

Êtes-vous la gâchette la plus rapide de l'ouest ? Ou le cavalier le plus habile ? Prouvez-le en participant à des confrontations ou des courses, et récoltez au passage 25 % de dollars et d'or bonus, ainsi que 100 % d'expérience supplémentaire.

Cette semaine, les joueurs qui parviendront à achever 3 défis du jour recevront une carte de compétence de leur choix. La récompense sera disponible dans le menu Avantages dans les 48 heures après la réalisation du dernier défi.

PROMOTIONS

Changez de vocation à prix réduit en profitant d'une réduction de 5 lingots d'or sur la licence de chasseur de primes, l'étal de boucher, le sac de collectionneur et les distilleries clandestines.

Si vous souhaitez personnaliser votre camp, profitez également de 50 % de réduction sur la plupart des articles de la boutique du campeur (et d'un tiers de réduction sur l'étal de boucher, comme précisé ci-dessus).

N'hésitez pas à consulter le catalogue pour découvrir les autres promotions en cours, notamment :