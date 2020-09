Red Dead Online : coyote laiteux légendaire, promo sur la distillerie clandestine et plus cette semaine

Red Dead Online continue de nous faire vivre la vie du parfait chasseur avec des activités en lien avec le rôle de Naturaliste. Nous sommes cette semaine invités à arpenter Blackwater pour suivre et capturer un coyote laiteux légendaire, avec la possibilité d'échanger sa peau contre un manteau exclusif.

À part ça, de nouveaux vêtements sont disponibles à la boutique Wheeler, Rawson & Co., et vous pouvez profiter de 40 % de réduction sur les objets pour distillateur clandestin novice et prometteur et de 3 lingots d'or de réduction sur les thèmes de bar, ainsi que 5 lingots de réduction sur le coût des distilleries clandestines.

COYOTE LAITEUX LÉGENDAIRE APERÇU PRÈS DE BLACKWATER Voyageurs, prudence : les résidents de Blackwater ont aperçu un coyote à fourrure blanche et aux yeux pâles et brillants qui arpenterait la ville et ses alentours, et s'attaquerait aux troupeaux locaux. Il semblerait que le coyote laiteux ait creusé sa tanière non loin, alors attendez-vous à devoir faire face à toute une meute de charognards féroces. Parlez à Harriet pour entreprendre cette mission de traque, disponible pour les naturalistes de rang 5 ou supérieur. Les joueurs qui parviennent à accomplir cette mission de traque, de quelque manière que ce soit, recevront une offre de 40 % de réduction sur n'importe quel objet de naturaliste novice ou prometteur. Et prélevez un échantillon sur la créature pour obtenir une offre de 40 % de réduction sur un objet de rôle distingué. Cette semaine, participez à n'importe lequel des modes à la une de la série de fusillades extrême pour recevoir le double de dollars, d'or et d'expérience. Jouez à Red Dead Online cette semaine pour obtenir une récompense pour une chemise gratuite de votre choix (de rang 15 ou inférieur). BOUTIQUE DE GUS Si jamais vous décidiez d'employer la manière forte, vous pourriez apporter la peau de coyote laiteux à la boutique de Gus Macmillan, afin qu'il la tanne pour en faire un magnifique manteau à porter lors de vos futures traques. NOUVEAUTÉS DU CATALOGUE Le catalogue Wheeler, Rawson & Co. propose quelques nouveautés cette semaine, dont : Le chapeau Barrelle ;

Le chapeau Inkstone ;

La veste Farling. PROMOTIONS SUR LA DISTILLATION CLANDESTINE Les distillateurs clandestins sont à l'honneur cette semaine : déménagez votre distillerie sans frais, profitez de 40 % de réduction sur les objets pour distillateur clandestin novice et prometteur et de 3 lingots d'or de réduction sur les thèmes de bar. Afin d'aider les aspirants distillateurs, nous offrons 5 lingots d'or de réduction sur le coût des distilleries clandestines jusqu'au 7 septembre. AVANTAGES PRIME GAMING Les joueurs de Red Dead Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming obtiendront des récompenses pour recevoir : 5 phéromones d'animal légendaire gratuites ;

6 000 XP de naturaliste ;

Camp de voyageur gratuit ;

Manteau Katata gratuit (fabriqué à partir de la fourrure de wapiti légendaire).

Red Dead Redemption 2 est actuellement disponible à l'achat pour 24,99 € à la Fnac.